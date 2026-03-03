Un féretro dorado y miles de flores: el suntuoso funeral de ‘El Mencho’ en México

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Vanessa Buschschlüter - BBC News

El narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como “El Mencho”, fue enterrado este lunes en un ataúd dorado.

El líder del cártel murió a fines de febrero, después de ser herido en un tiroteo entre sus guardaespaldas y personal de las fuerzas especiales mexicanas desplegado para capturarlo.

El fundador del temido Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de 59 años, era el hombre más buscado de México y Estados Unidos había ofrecido una recompensa de US$15 millones por información que condujera a su detención.

La muerte de “El Mencho” desencadenó una violenta represalia generalizada, en la que los miembros del cártel prendieron fuego a vehículos y bloquearon carreteras en 20 estados mexicanos.

Unas 70 personas murieron durante dicha ola de violencia.

Varios vehículos fueron necesarios para transportar las ofrendas al cementerio, muchas de las cuales eran anónimas. / Reuters

Miembros de la Guardia Nacional estuvieron presentes en gran cantidad para evitar que estallara una nueva ola de violencia durante el funeral que tuvo lugar cerca de Guadalajara, en el estado de Jalisco, un bastión del cártel.

Grandes ofrendas florales fueron vistos en la funeraria antes de la ceremonia, incluido uno con forma de gallo en referencia a su amor por la lucha de estos animales.

Según la agencia de noticias AFP, se necesitaban cinco camiones para llevar todas las ofrendas al cementerio, la mayoría de los cuales habían sido enviados de forma anónima.

La procesión fúnebre estuvo acompañada por una banda que tocaba música ranchera y narcocorridos (música que alaba a los narcotraficantes).

La canción tradicional “El Muchacho Alegre” se tocó cuando el ataúd dorado de Oseguera llegó a una capilla ubicada dentro del cementerio, según informaron los medios locales.

Una ofrenda floral en referencia a la afinidad de "El Mencho" por la lucha de gallos. / EPA

Después de una ceremonia de una hora, los dolientes, muchos de los cuales ocultaron sus identidades usando mascarillas, siguieron el ataúd mientras lo llevaban a la tumba.

Los medios de comunicación mexicanos señalaron que la parcela del cementerio era relativamente sencilla en comparación con la de otros narcotraficantes, que a menudo están enterrados en grandes mausoleos.

Bajo el liderazgo de Oseguera, el CJNG se convirtió en una poderosa organización criminal transnacional que se extendió desde su fortaleza en Jalisco a muchos otros estados mexicanos, donde se dedicó a la producción y al tráfico de drogas.

Según la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), el cartel también pasó a tener presencia en más de 40 países.

El narcotraficante fue sepultado en el estado de Jalisco este lunes. / Getty Images

El asesinato de Oseguera por las fuerzas especiales mexicanas ha sido considerado una victoria por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha estado bajo creciente presión de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para hacer más en la lucha contra el narcotráfico.

No obstante, se teme que el vacío dejado por el poderoso líder del cártel provoque un repunte de la violencia a corto plazo, mientras las diferentes facciones del grupo criminal, que se calcula tiene decenas de miles de miembros, disputan el control.

El féretro fue fuertemente custodiado por las fuerzas mexicanas. / Getty Images

