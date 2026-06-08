Panamá, 08 de junio del 2026
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    Incidencia de la naturaleza

    Un fuerte terremoto de magnitud 7.8 sacude Filipinas y Japón emite alerta por tsunami

    EFE
    Un fuerte terremoto de magnitud 7.8 sacude Filipinas y Japón emite alerta por tsunami
    Daños reportados en la ciudad de General Santos, en Mindanao, Filipinas, tras un potente terremoto el lunes.

    Un fuerte terremoto de magnitud 7.8 sacudió este lunes la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), desatando una alerta por tsunami en el archipiélago así como en la costa sureste de Japón.

    El sismo tuvo lugar a las 07:37 hora local del lunes (23:37 GMT del domingo) a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Burias, con su epicentro a una profundidad de unos 35 kilómetros, según el USGS.

    El Gobierno filipino emitió una alerta por tsunami para varias provincias del sur del país, como Davao Occidental o Sulu, y dijo que se esperan olas superiores a un metro, que podrían ser más altas en bahías y estrechos.

    El Gobierno japonés, por su parte, emitió también una alerta por tsunami, con olas de hasta un metro en zonas de la costa sureste y este del país.

    Las autoridades de la localidad de Kochi, en el sureste de Japón, pidieron además la evacuación de las zonas costeras de la ciudad, según recoge la cadena de televisión pública japonesa NHK.

    EFE

    Agencia de noticias


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