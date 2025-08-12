Un glaciar alemán corre ‘peligro’ por el cambio climático a 2,600 metros de altura

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La estación alpina Zugspitze, en el sur de Alemania, ha indicado que el glaciar ‘Nördliche Schneeferner’ podría dejar de existir por culpa del calentamiento global en pocos años.

“El Nördliche Schneeferner también se derretirá por completo en unos pocos años”, señaló la estación alpina germana, que aludió en su página web a que otro glaciar, el “Südliche Schneeferner, en la meseta del Zugspitze, perdió su condición de glaciar” en 2022.

“Hasta el permafrost del Zugspitze se ve amenazado por el calentamiento global”, apuntaron en esta estación alpina, que vive en días estivales visitas de numerosos amantes de la montaña, el senderismo y otras disciplinas deportivas.

Los responsables de la estación dedicada a explotar este activo turístico natural se refieren a las visitas que recibe el ‘Nördliche Schneeferner’ como visitas “de despedida”.

“Incluso en pleno verano, podrá sentir la fuerza primigenia de los elementos y descubrir cómo, a lo largo de milenios, el viento, la nieve, el hielo y el sol han moldeado el paisaje montañoso a 2,600 metros sobre el nivel del mar”, según la descripción que ofrecen los responsables de la estación en su página web.

El ‘Noordliche Schneeferner’ es, junto al Höllentalferner, dos de los últimos glaciares alemanes de la estación alpina de Zugspitze, donde se encuentra la mayor montaña de Alemania, el Zugspitze, situado a 2,962 metros sobre el nivel del mar.