    Parque nacional italiano

    Un gran incendio afecta la ladera del Vesubio, en Napoles

    EFE

    Un gran incendio está afectando desde anoche una de las laderas del Vesubio, en Nápoles, en el sur de Italia, afectando una extensa área y llegando a los 1,050 metros de altura del volcán debido al fuerte viento y las altas temperaturas.

    Desde esta mañana cuatro avionetas y cuatro helicópteros y más de cien efectivos del cuerpo de bomberos están intentando apagar lar llamas que afectan los parques de Terzigno y Boscotrecase, informan los medios italianos.

    “La situación sigue siendo grave”, subrayó anoche el Parque Nacional del Vesubio, que espera que con el aumento de los efectivos durante el día pueda domarse el incendio.

    “Estamos preocupados y vigilamos el avance del incendio minuto a minuto, en contacto constante con las autoridades competentes. Confiamos en el trabajo incansable de los equipos de tierra y los pilotos de aeronaves, a quienes expresamos nuestra más profunda gratitud. Nos preocupamos por la protección de nuestro patrimonio natural y la seguridad de quienes viven y trabajan en las inmediaciones del volcán”, declaró Raffaele De Luca, presidente del Parque Nacional del Vesubio.

    Los habitantes de las zonas limítrofes aseguran que el aire se ha vuelto irrespirable y están preocupados por la posibilidad que el viento cambie de dirección, explican al diario La Repubblica.

    Columnas de humo se elevan este sábado desde las laderas del Vesubio, en Nápoles, en el sur de Italia, debido al incendio que se declaró anoche. EFE

    Los alcaldes de Terzigno, Ottaviano, San Giuseppe y Boscotrecase solicitaron la intervención del ejército, como se hizo en el verano de 2017. “Ahora la prioridad absoluta es apagar las llamas y proteger nuestro territorio. Estamos desplegando todos los medios posibles, junto con la Delegación de Gobierno, las fuerzas del orden, los bomberos, Protección Civil y los municipios vecinos”, declaró el alcalde de Ottaviano, Biagio Simonetti.

    EFE

