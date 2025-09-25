Panamá, 25 de septiembre del 2025

    COLAPSO

    Un gran socavón frente a un hospital de Tailandia obliga a evacuar a los pacientes

    EFE
    Un vehículo quedó atrapado en un gran socavón frente a la comisaría de Samsen tras un derrumbe en Bangkok, Tailandia. EFE

    Un gran socavón descubierto este miércoles frente a un hospital de Bangkok obligó a la evacuación de decenas de pacientes por los riesgos del hundimiento del terreno, que interrumpió la electricidad, el suministro de agua potable y el tránsito en la zona, según confirmaron autoridades de Tailandia.

    El colapso, cuyas causas están bajo investigación, abrió un hueco de 50 metros de profundidad y de 30 metros de ancho por 30 metros de largo que se tragó una grúa que estaba estacionada frente al centro de salud.

    “Se cree inicialmente que la causa fue un movimiento de tierra y la acumulación de agua subterránea en la unión entre el túnel y el muro de la estación, lo que provocó el derrumbe de la carretera”, señaló la Administración de Bangkok en un comunicado.

    Cuando el terreno se abrió, según muestran varios vídeos compartidos en las redes sociales, postes con tendido eléctrico cayeron dentro del foso, en el que dos gigantes tuberías vertieron agua, lo que ayudó a que se ampliara el socavón.

    Según la cadena pública Thai PBS, un edificio policial situado cerca del hundimiento también fue desalojado, si bien las autoridades creen que los daños están controlados en el lugar.

    El gobernador de Bangkok, Chadchart, explicó en el sitio que el derrumbe no dejó personas lesionadas y que tres vehículos sufrieron daños en la zona, declarada de exclusión a partir de hoy, por lo que el tránsito ha sido suspendido y decenas de locales y hogares fueron evacuados.

    Funcionarios inspeccionan un gran socavón donde una camioneta quedó atascada tras un derrumbe en Bangkok, Tailandia. EFE

    EFE

    Agencia de noticias

