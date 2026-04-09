Un incendio afecta al velódromo olímpico de Río de Janeiro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un incendio se registró este miércoles en el velódromo del Parque Olímpico de Río de Janeiro y aunque alcanzó buena parte del techo de su estructura, no causó víctimas, informaron fuentes oficiales.

El Cuerpo de Bomberos de Río señaló que el siniestro comenzó en la madrugada y que un equipo de 60 profesionales trabaja para terminar de apagar algunos focos activos, aunque el incendio ya está controlado, como pudo constatar EFE.

Los bomberos trabajaron tanto en el frente exterior como en el interior, con el objetivo principal de preservar la estructura del Museo Olímpico, ubicado en el segundo piso del velódromo.

El alcalde de la ciudad, Eduardo Caveliere, estuvo en el lugar y declaró a medios locales que se desconocen las causas del incendio, pero confirmó que comenzó por la parte externa.

Cavaliere destacó el trabajo de la brigada que actúa permanentemente en el lugar y señaló que su trabajo fue “fundamental” para minimizar el impacto de las llamas.

“Las imágenes aéreas dan la impresión de algo alarmante, pero quiero informar al público de que el museo se ha conservado prácticamente intacto. Sin embargo, por supuesto, la lona y el techo, donde el material es más delicado, necesitarán ser renovados”, afirmó.

Tanto el velódromo como el museo estaban en pleno funcionamiento.

El velódromo atiende a cerca de 5.000 alumnos en 33 modalidades deportivas y esta semana acogía un mundial de esgrima.

El Museo Olímpico ya ha recibido más de 20.000 visitantes desde su inauguración.

Este es el segundo incendio que sufre el velódromo tras el siniestro registrado en julio de 2017 cuando un fuego causado por un globo aerostático también afectó al techo, sin causar víctimas.

El velódromo es una de las estructuras que forman parte del Parque Olímpico de Río de Janeiro, cuenta con una pista de pino especial que lo convierte en una de las más rápidas del mundo, y fue utilizado para las competiciones de ciclismo de pista en los Juegos Olímpicos de 2016.