Un informe preliminar apunta a la rotura de una vía como posible causa del accidente de dos trenes en España que dejó 45 muertos

Hafsa Khalil - BBC News Mundo

Las autoridades de España informaron este viernes que, según un informe preliminar, la colisión de dos trenes de alta velocidad el domingo pasado en el sur del país que dejó al menos 45 muertos se habría producido por una fractura en un tramo de la vía.

El tren operado por la empresa privada Iryo descarriló y sus vagones traseros se cruzaron a la vía contraria, entrando en la trayectoria de un tren operado por la empresa estatal Renfe que se aproximaba en sentido opuesto.

La fractura en la vía cerca de Adamuz se había producido “con anterioridad al paso del tren”, según indicó en su informe la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

La CIAF afirmó que no solo los vagones delanteros del tren de Iryo que permanecieron en la vía tenían “muescas” en las ruedas, sino que también las tenían tres trenes que habían pasado anteriormente por el mismo tramo.

La fisura de casi 40 cm en la vía se ha convertido en el centro de la investigación del accidente.

La colisión mortal del domingo se produjo alrededor de las 19:45 hora local (18:45 GMT), aproximadamente una hora después de que el tren de Iryo saliera de Málaga hacia Madrid.

Los tres últimos vagones del tren, del seis al ocho, descarrilaron y un tren de Renfe con destino a Huelva colisionó con estos, descarrilando también varios vagones.

“El coche 6 descarriló debido a una falta completa de continuidad en la rodadura (la vía)”, dice el informe.

La mayoría de los fallecidos y heridos se encontraban en los vagones delanteros del tren Renfe.

La fractura de 40 cm en la vía era claramente visible al día siguiente del desastre en Adamuz. / Guardia Civil

Sospechas en la vía

A principios de esta semana, el ministro de Transportes español, Óscar Puente, confirmó los informes que señalaban que se habían encontrado surcos en las ruedas de los vagones del tren Iryo que había pasado por la vía sin incidentes.

“Estas muescas consisten en una marca en la zona exterior de la banda de rodadura, compatible con un impacto contra la cabeza de carril en una posición de no continuidad con la zona previa a la fractura”, afirma el informe preliminar del CIAF.

Añade que tres trenes que habían pasado por la vía a las 17:21 del domingo, a las 19:01 y a las 19:09 tenían muescas similares “con un patrón geométrico compatible”.

Según el informe, se encontraron muescas similares en los vagones dos, tres y cuatro del tren Iryo, pero el vagón cinco, el último que no descarriló, tenía una ranura en su borde exterior, lo que sugiere que el carril ya se estaba inclinando hacia fuera antes de que el vagón seis descarrilara.

El CIAF calificó su informe de “hipótesis de trabajo” y añadió que “debe ser corroborado por cálculos y análisis detallados posteriores”.

El ministro de Transportes volvió a comparecer ante los periodistas el viernes para decir que era demasiado pronto para dar respuestas definitivas, pero que si la causa del accidente fue la fractura, esta se produjo en los minutos y horas previos al descarrilamiento y no pudo detectarse.

El desastre de Adamuz es el peor accidente ferroviario del país en más de una década.

En 2013, España sufrió el peor descarrilamiento de un tren de alta velocidad en Galicia, en el noroeste del país, que dejó 80 muertos y 140 heridos.

Imagen de uno de los trenes accidentados el pasado domingo. / Getty Images

