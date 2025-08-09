Panamá, 09 de agosto del 2025

    Un juez colombiano envía a la cárcel a otro implicado en asesinato de biólogo italiano

    EFE
    Por estos hechos, una fiscal del departamento del Magdalena, le imputó a Diazgranados los delitos de homicidio y hurto calificado. Tomada de @Infobaecolombia

    El colombiano Alfredo Diazgranados Sotelo, de 18 años de edad, fue enviado a la cárcel por orden de un juez por su presunta participación en el asesinato del biólogo italiano Alessandro Coatti, hallado desmembrado en abril pasado en la ciudad caribeña Santa Marta, informó este sábado la Fiscalía.

    “Diazgranados Sotelo y otra persona presuntamente introdujeron partes del cuerpo (de Coatti) en bolsas negras y, a bordo de una motocicleta, las fueron distribuyendo por diferentes sectores de la ciudad”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

    Por estos hechos, una fiscal del departamento del Magdalena, cuya capital es Santa Marta, le imputó a Diazgranados los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

    Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, según la información.

    El pasado 7 de abril, la policía de Santa Marta informó del hallazgo del cuerpo desmembrado de Coatti, quien había llegado cuatro días antes a esta ciudad turística del norte colombiano.

    Sus restos fueron encontrados por unos niños dentro de una maleta, donde estaban la cabeza, las manos y los pies, y el 17 del mismo mes fueron hallados el resto de las partes del cuerpo.

    La Fiscalía explicó este sábado que Coatti fue contactado por una aplicación virtual de citas y convencido de atender un encuentro en una vivienda ubicada en el barrio San José del Pando.

    Una vez en el lugar, el biólogo italiano fue amenazado por tres personas, que ya fueron detenidas y están presas, quienes lo golpearon en la cabeza con un objeto contundente y “lo hirieron con un elemento cortopunzante”, lo que le ocasionó la muerte.

    “Las personas señaladas de agredirlo, al percatarse del fallecimiento, lo desmembraron y distribuyeron partes del cuerpo en distintos sectores de la ciudad”, explicó en su momento la Fiscalía.

    Las autoridades colombianas ya han capturado a cinco personas implicadas en el asesinato del ciudadano italiano.

    EFE

    Agencia de noticias


