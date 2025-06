Irán ataca a Israel; misiles caen sobre Tel Aviv

Un misil impactó en Tel Aviv levantando una gruesa columna de humo, tras el ataque con misiles lanzado contra territorio israelí por Irán, según las imágenes en directo de la ciudad israelí y los reportes de medios de Israel.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) insisten en no publicar ni compartir la ubicación ni las imágenes de los impactos. El enemigo monitorea estas imágenes para mejorar su capacidad de impacto”, instó el Ejército israelí en un comunicado.

🇮🇱🇮🇷 | URGENTE: TEL AVIV BAJO ATAQUE. pic.twitter.com/Tt0AA3t3vY — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 13, 2025

El Ejército israelí avisó este viernes de que decenas de nuevos misiles iraníes se dirigen contra Israel, después de una primera oleada en represalia por los ataques israelíes contra instalaciones nucleares y su cúpula militar desde la madrugada.

“El ataque continúa. Se lanzaron decenas de misiles adicionales hacia el Estado de Israel”, dijo el Ejército en un mensaje, pidiendo a la población seguir las instrucciones de las autoridades.

El ayatolá Jamenei ha afirmado que Irán va a actuar "con fuerza frente al pérfido, infame y terrorista ente sionista". "Que no piensen que ya atacaron y se acabó. No. Ellos han comenzado esto; ellos han iniciado la guerra", ha añadido, en varios mensajes publicados en redes sociales. "No permitiremos a los sionistas salir indemnes de este gran crimen que han perpetrado", ha dicho.

Información en desarrollo...