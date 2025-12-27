Panamá, 27 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Un muerto y 26 heridos en un accidente con más de 50 vehículos al noroeste de Tokio

    EFE
    Un muerto y 26 heridos en un accidente con más de 50 vehículos al noroeste de Tokio
    Un muerto y 26 heridos en un accidente con más de 50 vehículos al noroeste de Tokio

    Al menos una persona murió y otras 26 resultaron heridas en la noche del viernes en un accidente múltiple con más de 50 vehículos en una carretera en la localidad japonesa de Minakami, al noroeste de Tokio, recoge la cadena pública NHK.

    El accidente ocurrió alrededor de las 19:30 hora local (10:30 GMT) del viernes, cuando dos camiones chocaron en un tramo de la autopista Kanetsu, que conecta Tokio con la prefectura de Niigata, en el centro del país.

    Según detalla NHK, más de 50 vehículos colisionaron después contra los camiones, y una decena de ellos estallaron en llamas.

    La persona fallecida viajaba en uno de los autos que chocaron. Según el medio, se trata de una mujer de 77 años de edad que sufrió heridas en todo el cuerpo.

    De los 26 heridos, cinco se encuentran en estado grave y otros 21 sufrieron heridas leves.

    Había una fuerte tormenta de nieve en la zona cuando sucedió el accidente, por lo que las autoridades sospechan que la carretera estaba congelada, lo que contribuyó al siniestro, detalla NHK.

    En imágenes de la zona publicadas por los medios japoneses se ven decenas de coches destrozados, muchos quemados, en medio de la carretera, que continúa cerrada mientras las autoridades despejan la zona.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Precios de los combustibles registran baja desde este viernes 26 de diciembre. Leer más
    • Carrizo recurre a la Corte Suprema para detener secuestro de cuentas y propiedades. Leer más
    • Pago del PASE-U 2025: Ifarhu explica quiénes quedan fuera del tercer desembolso. Leer más
    • Caso Conades: ordenan detención a representante de empresa por presunto peculado en Cero Letrinas. Leer más
    • Fiscalía ordena archivar denuncia presentada por asesor de Mayer Mizrachi contra el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz. Leer más
    • Pago PASE-U 2025: Ifarhu anuncia calendario para próximas entregas. Leer más
    • El ‘efecto rebote’ de los aranceles de Estados Unidos que golpea a los exportadores panameños. Leer más