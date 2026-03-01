Panamá, 01 de marzo del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Un muerto y once heridos en los aeropuertos de Abu Dabi y de Dubái tras ataques iraníes

    EFE
    El aeropuerto de Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, informó de una muerte y siete heridos tras un ataque con drones contra sus instalaciones, mientras que el de Dubái reportó cuatro heridos, después de una ofensiva iraní contra el país como retaliación por los bombardeos sobre Irán de Estados Unidos y Israel.

    Las autoridades del aeropuerto de Abu Dabi informaron en su red de X que están respondiendo a “un ataque en el Aeropuerto Internacional Zayed producido por un dron que acausó la muerte de una persona asiática y siete heridos”.

    Por su parte, el aeropuerto de Dubái, la ciudad más poblada de Emiratos Árabes Unidos, confirmó que una zona de un terminal del aeropuerto internacional sufrió “daños menores” y que cuatro personas resultaron heridas en un incidente que no especificó.

    “Aeropuertos de Dubái confirman que una área anexa a la terminal del aeropuerto internacional (DXB) sufrió daños menores en un incidente que fue rápidamente contenido (...) Cuatro trabajadores sufrieron heridas y recibieron rápida atención médica. Debido a los planes de contingencia que ya estaban en marcha, la mayoría de las terminales habían sido evacuadas de pasajeros”, explicó en la red social X la oficina de prensa del Gobierno de Dubái.

    Minutos después, también comunicaron un incendio en el puerto Jebel Ali en la misma ciudad a raíz de una intercepción de un ataque aéreo, aunque no se registraron heridos.

    El aeropuerto ya había suspendido sus operaciones hasta nuevo aviso a raíz de los ataques iraníes que golpearon Emiratos Árabes Unidos a lo largo del sábado.

    Irán desplegó una oleada de ataques contra las bases militares de Estados Unidos en la región en respuesta a los bombardeos de la mañana del sábado coordinados entre Washington e Israel contra la república islámica, que por ahora han provocado la muerte de 200 iraníes según la Media Luna Roja y la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, según el presidente estadounidense, Donald Trump.

    Emiratos Árabes Unidos es uno de los países objetivo de Irán al alojar una base militar estadounidense cerca de Abu Dabi.

