Un nuevo temblor de magnitud 5,1 sacude a Colombia dos semanas después del gran terremoto de 7,4

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un sismo de magnitud 5,1 sacudió este miércoles el oeste y el centro de Colombia, dos semanas después del terremoto de 7,4 que causó una gran devastación en el oeste y la zona cafetera del país.

El temblor ocurrió a las 11.45 hora local y tuvo como epicentro un punto en el departamento de Santander (noreste), a una profundidad de 140 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Hasta el momento las autoridades no han informado de víctimas o daños por este temblor, el más fuerte en el país desde el terremoto del 10 de agosto.