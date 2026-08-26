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    Un nuevo temblor de magnitud 5,1 sacude a Colombia dos semanas después del gran terremoto de 7,4

    EFE
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    Un nuevo temblor de magnitud 5,1 sacude a Colombia dos semanas después del gran terremoto de 7,4
    Nuevo temblor estremece Colombia. Una persona muestra este martes en Cali un álbum de fotos encontrado en medio de los escombros de edificios colapsados tras el terremoto de magnitud 7.4 que azotó a Colombia el 10 de agosto. EFE/ Ernesto Guzmán

    Un sismo de magnitud 5,1 sacudió este miércoles el oeste y el centro de Colombia, dos semanas después del terremoto de 7,4 que causó una gran devastación en el oeste y la zona cafetera del país.

    El temblor ocurrió a las 11.45 hora local y tuvo como epicentro un punto en el departamento de Santander (noreste), a una profundidad de 140 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

    Hasta el momento las autoridades no han informado de víctimas o daños por este temblor, el más fuerte en el país desde el terremoto del 10 de agosto.

    EFE

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