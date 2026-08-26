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    Museo de Historia Natural

    Un oso polar, una ardilla y las mejores fotos de vida silvestre

    BBC News Mundo
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    Un oso polar, una ardilla y las mejores fotos de vida silvestre
    Esta imagen titulada "Ventana helada" recibió una mención honorífica en la categoría "Retratos de animales". / Audun Rikardsen

    Maddie Molloy* - Reportera de Clima y Ciencia, BBC

    ¿Qué sentirías si te encontraras cara a cara con uno de los depredadores más formidables del Ártico?

    Esta impresionante imagen captura la vida desde la perspectiva de una foca.

    Tomada por el fotógrafo noruego de vida silvestre Audun Rikardsen, fue una de las obras que recibieron una mención honorífica en el concurso Fotógrafo de Vida Silvestre del Año, organizado por el Museo de Historia Natural de Reino Unido en Londres.

    Mientras trabajaba como guía para Arctic Wildlife Tours, Rikardsen instaló una cámara subacuática con un sensor de movimiento debajo del orificio respiratorio de una foca y esperó. A las 4 de la mañana, una osa polar se acercó y miró hacia abajo.

    Rikardsen esperó ocho horas a que la osa se alejara antes de recuperar la cámara y revisar las imágenes.

    ,Cuando vio lo que había capturado, dijo: “Estaba tan increíblemente feliz. Grité tanto que probablemente desperté a todos los osos polares en kilómetros a la redonda”.

    Rikardsen ya ha ganado dos categorías del concurso Fotógrafo de Vida Silvestre del Año: Aves, en 2019 y Océanos: Una perspectiva más amplia en 2025.

    Los ganadores absolutos se anunciarán el 13 de octubre de 2026, seguido de una exposición en el Museo de Historia Natural de Londres.

    Desplázate hacia abajo para descubrir otras obras destacadas del concurso.

    Un oso polar, una ardilla y las mejores fotos de vida silvestre
    Un vencejo marrón planea bajo un avión de pasajeros. / Jack Crockford

    Título: El arte de volar

    Fotógrafo: Jack Crockford (Reino Unido)

    Categoría: Mención honorífica, 15-17 años

    Ubicación: Bushy Park, Londres

    Crockford observó cómo los vencejos regresaban a Londres tras su migración anual desde África, llenando el aire con sus agudos graznidos. La mayoría volaban demasiado alto para fotografiarlos, pero algunos que volaban más bajo le dieron a Crockford la oportunidad de capturar la imagen que deseaba.

    Los vencejos pasan casi toda su vida en el aire, y suelen aterrizar solo para anidar.

    Un oso polar, una ardilla y las mejores fotos de vida silvestre
    Un pequeño sapo japonés oriental descansa sobre una alcantarilla metálica mojada en medio de una calle. / Sora Miyazawa

    Título: Vagabundo urbano

    Fotógrafo: Sora Miyazawa (Japón)

    Categoría: Mención honorífica, 11-14 años

    Ubicación: Tokio, Japón

    Tras la lluvia, Miyazawa se topó con un sapo japonés oriental que caminaba por una calle de la ciudad. Utilizó una velocidad de obturación lenta para fotografiarlo antes de que volviera a esconderse entre los arbustos.

    Los sapos japoneses orientales se encuentran normalmente en bosques, praderas y otros hábitats terrestres del este de Japón, pero también han demostrado una notable capacidad de adaptación a los entornos urbanos.

    Un oso polar, una ardilla y las mejores fotos de vida silvestre
    Dos orcas adultas nadan justo debajo de la superficie de aguas azul profundo. / Vegard Byrkjeland Aasen

    Título: Levantado a la superficie

    Fotógrafo: Vegard Byrkjeland Aasen (Noruega)

    Categoría: Mención honorífica, Comportamiento: Mamíferos

    Ubicación: Kvænangen, condado de Troms, Noruega

    Aasen estaba pilotando un dron para el programa de investigación sobre orcas de Noruega cuando observó a una orca adulta transportando el cuerpo de una cría fallecida a través de un fiordo noruego.

    La orca permitía repetidamente que la cría se hundiera antes de traerla de vuelta a la superficie, un momento difícil de presenciar, pero que Aasen consideró importante documentar.

    Es posible que este comportamiento haya sido un intento de reanimar o proteger a la cría. Anteriormente se ha observado a orcas transportando crías muertas, incluyendo un caso en el que una orca cargó a su cría muerta durante al menos 17 días.

    Un estudio de 2026 sugiere que este tipo de comportamiento podría estar más extendido en la especie de lo que se pensaba anteriormente.

    Un oso polar, una ardilla y las mejores fotos de vida silvestre
    Fotografía en primer plano de una víbora cabeza de lanza mirando directamente a la cámara. / Andrea & Maceo Grammatico

    Título: Contraataque

    Fotógrafo: Andrea & Maceo Grammatico (Francia)

    Categoría: Mención honorífica, Retratos de animales

    Ubicación: Sierpe, Puntarenas Sur, Costa Rica

    Solo cuando revisaron las imágenes, los gemelos Grammatico se dieron cuenta de que habían capturado un mosquito posado sobre la cabeza de una víbora cabeza de lanza. Lo describieron como “una de las secuencias de enfoque más complejas que jamás hayamos creado”.

    La serpiente cabeza de lanza, altamente venenosa y responsable de más mordeduras mortales en Centroamérica que cualquier otra especie, está bien camuflada y puede mimetizarse con los hábitats de las plantaciones, pasando a veces desapercibida para los trabajadores.

    Un oso polar, una ardilla y las mejores fotos de vida silvestre
    Un buitre negro se encuentra en aguas poco profundas con ambas alas completamente extendidas sobre el cadáver de un caimán yacaré. / Andrew Parkinson

    Título: Alas de la oscuridad

    Fotógrafo: Andrew Parkinson (Reino Unido)

    Categoría: Mención honorífica, Retratos de animales

    Ubicación: Parque Estatal Encontro das Águas, norte del Pantanal, Brasil

    Parkinson fotografió a un buitre negro posado sobre un caimán yacaré muerto en los humedales del Pantanal brasileño, manteniendo su barco a distancia y utilizando un teleobjetivo largo para capturar la imagen.

    Un jaguar que esperaba fuera de plano emergió después de que el buitre volara para reclamar el cadáver. Solo entonces Parkinson notó lo que parecía una herida limpia y recta en la parte posterior de la cabeza del caimán, que sospecha que fue posiblemente causada por un golpe de una lancha a gran velocidad.

    Un oso polar, una ardilla y las mejores fotos de vida silvestre
    Un camaleón namaqua emerge de una nube de arena levantada por el viento. / Dewald Tromp

    Título: El ojo de la tormenta

    Fotógrafo: Dewald Tromp (Sudáfrica)

    Categoría: Mención honorífica, Animales en su entorno

    Ubicación: Desierto de Namib, cerca de Swakopmund, Namibia

    Tromp estaba fotografiando un camaleón namaqua en el desierto del Namib cuando el viento se intensificó repentinamente, trayendo consigo una tormenta de arena que redujo rápidamente la visibilidad y dificultó la respiración.

    Estos camaleones son especialistas del desierto y pueden obtener humedad directamente del aire. El rocío se acumula en su piel y se canaliza hacia sus bocas a través de surcos microscópicos, mientras que sus lenguas también pueden recoger el agua de la niebla condensada en plantas, arena y rocas.

    Un oso polar, una ardilla y las mejores fotos de vida silvestre
    Una inmensa bandada de pájaros llena el aire, sus oscuras siluetas ondeando contra un cálido cielo dorado. / Bence Máté

    Título: Bandada dorada

    Fotógrafo: Bence Máté (Hungría) - Ganador del concurso de fotografía de naturaleza de 2010

    Categoría: Mención honorífica, Comportamiento: Aves

    Ubicación: Ashnil Aruba Lodge, Parque Nacional Tsavo Este, Kenia

    Máté observaba a los pájaros reunirse en un pequeño estanque cuando decenas de miles de queleas de pico rojo descendieron en picado para beber la luz dorada del atardecer. El movimiento de tantas alas creó una ráfaga de aire que, según cuenta, se podía sentir a 30 metros de distancia.

    Las queleas de pico rojo pueden reunirse en bandadas de hasta dos millones de individuos y se consideran las aves silvestres más abundantes del planeta, con una población reproductora estimada de 1.500 millones de adultos.

    Un oso polar, una ardilla y las mejores fotos de vida silvestre
    Primer plano de la cabeza de un rinoceronte, donde se aprecian su piel gris arrugada, su ojo y su gran cuerno. Un pequeño picabueyes de pico rojo oscuro y vibrante rojo anaranjado se posa sobre su cabeza. / Ernest Porter

    Título: Amigos en común

    Fotógrafo: Ernest Porter (Sudáfrica)

    Categoría: Mención honorífica, Comportamiento: Aves

    Ubicación: Reserva Natural Manyeleti, Mpumalanga, Sudáfrica

    Mientras exploraba la reserva en busca de fauna silvestre, Porter fotografió a un picabueyes de pico rojo frotando su pico contra la piel de un rinoceronte blanco a la luz de la tarde. Estas aves se alimentan de insectos que viven en los rinocerontes y también pueden actuar como centinelas, emitiendo llamadas para advertir a sus huéspedes cuando se acerca el peligro. En suajili, al picabueyes de pico rojo se le conoce como askari wa kifaru, que significa “el guardián del rinoceronte”.

    Un oso polar, una ardilla y las mejores fotos de vida silvestre
    Una fotografía en blanco y negro muestra un tronco alto y acanalado verticalmente sobre un fondo blanco brillante. Se aprecian las patas delanteras de un leopardo joven aferradas al tronco. / Allegra Hutton

    Título: En un árbol sin ardilla

    Fotógrafa: Allegra Hutton (EE.UU.)

    Categoría: Mención honorífica, Comportamiento: Mamíferos

    Ubicación: Delta del Okavango, Botsuana

    Hutton había observado a un joven leopardo perseguir a una ardilla hasta un árbol, después de haber visto al felino intentar sin éxito acechar a un conejo. La ardilla escapó trepando a un árbol más alto, dejando al leopardo aferrado a ella antes de que finalmente emprendiera una torpe retirada.

    La superviviencia de los leopardos jóvenes está lejos de estar garantizada: menos de la mitad alcanzan la edad de independencia, y entre las amenazas a las que se enfrentan se encuentran los leopardos machos, los leones y otros depredadores.

    Un oso polar, una ardilla y las mejores fotos de vida silvestre
    Una rana toro moteada de verde y marrón se agazapa en el suelo fangoso con la boca abierta y la larga lengua rosada extendida hacia una pequeña mariposa que vuela justo encima. / Jens Cullmann

    Título: Escape en un instante

    Fotógrafo: Jens Cullmann (Alemania)

    Categoría: Mención honorífica, Comportamiento: Anfibios y reptiles

    Ubicación: Reserva de caza del Kalahari Central, Botsuana

    Una rana toro africana se abalanza sobre una mariposa babul, pero falla.

    En una visita anterior, tras fuertes lluvias, Cullmann había visto renacuajos y regresó al mes siguiente para encontrar estanques y charcos repletos de ranas toro jóvenes. Pasó más de dos semanas observando cómo las ranas jóvenes “comían todo lo que se movía”.

    En su etapa adulta, las ranas toro africanas pueden alcanzar los 12 cm de longitud y pasan alrededor de 10 meses al año en estado de letargo bajo tierra, emergiendo después de las lluvias para reproducirse y alimentarse vorazmente.

    Un oso polar, una ardilla y las mejores fotos de vida silvestre
    Un saltamontes dragón de líquenes de color verde pálido se camufla casi por completo entre el delicado follaje ramificado del mismo color. / Gil Wizen

    Título: El dragón oculto

    Fotógrafo: Gil Wizen (Israel/Canadá)

    Categoría: Mención honorífica, Comportamiento: Invertebrados

    Ubicación: Estación Biológica Wildsumaco, Provincia de Napo, Ecuador

    Wizen estaba fotografiando a un saltamontes dragón de líquenes de apenas 15 mm de largo, lo que dificultaba distinguirlo del liquen que lo rodeaba. Vio el insecto cuando se movió, pero incluso entonces tuvo problemas para separarlo del fondo a través del visor.

    Esta criatura, que solo se encuentra en la cordillera de los Andes de Ecuador, posee una armadura espinosa que la protege de los depredadores con vista de águila, capaces de ver a través de su camuflaje.

    Un oso polar, una ardilla y las mejores fotos de vida silvestre
    Una espectacular fotografía del océano, tomada desde dos perspectivas diferentes, muestra numerosos bancos de peces en aguas azul oscuro bajo una línea de costa recortada contra nubes naranjas brillantes, con un tenue arcoíris en la distancia. / Shane Gross

    Título: La calma en medio de la tormenta

    Fotógrafo: Shane Gross (Canadá) - Ganador del concurso de fotografía de vida silvestre 2024

    Categoría: Mención honorífica, Océanos: Una visión más amplia

    Ubicación: Isla D’Arros, Seychelles

    Gross estaba fotografiando un banco de jureles ojones cerca de la costa al amanecer, mientras se acercaba una tormenta. Para crear una imagen a dos niveles, puso la cámara boca abajo para favorecer la distribución de la flotabilidad y se movió lentamente hacia los curiosos peces.

    El jurel ojón se pesca en muchas partes del mundo, pero aquí está relativamente a salvo. En 2023, las aguas que rodean la isla D’Arros fueron declaradas Área Marina Protegida y designadas como zona de veda total, como parte de la iniciativa mundial que insta a los gobiernos a proteger el 30% de la superficie terrestre y oceánica del planeta para 2030.

    Un oso polar, una ardilla y las mejores fotos de vida silvestre
    Un oso negro está sentado en la parte menos profunda de una piscina. / Loren Elliott

    Título: Pasatiempo en la piscina

    Fotógrafo: Loren Elliott (EE.UU.)

    Categoría: Mención honorífica, Fauna urbana

    Ubicación: Monrovia, California, EE.UU.

    Elliott pasó horas observando a través de la ventana de la cocina de la casa de un residente local, con la esperanza de fotografiar a los osos negros que frecuentemente transitan por el jardín. Observó a uno deteniéndose para darse un chapuzón en la piscina del jardín, lo que pone de manifiesto la creciente coexistencia entre la vida silvestre y la vida residencial en el condado de Los Ángeles, donde las urbanizaciones se han extendido hacia el hábitat de los osos.

    Un oso polar, una ardilla y las mejores fotos de vida silvestre
    Una liebre de mar de color marrón rojizo y moteada descansa sobre el lecho marino arenoso, rodeada de algas verdes. / Ralph Pace

    Título: Protector del Océano

    Fotógrafo: Ralph Pace (EE.UU.) - Ganador de la categoría Subacuática 2025

    Categoría: Mención honorífica, Humedales: Una perspectiva más amplia

    Ubicación: Bahía de Monterey, California, EE.UU.

    Una liebre marina se desliza por una pradera de zostera en las aguas de la bahía de Monterey, donde Pace fotografiaba al atardecer. Para él, el encuentro representó una imagen esperanzadora de “un gigante gentil que protege las últimas praderas verdes del mar”.

    Al alimentarse de algas rojas, que pueden impedir que la luz solar llegue a la pradera, las liebres marinas desempeñan un papel importante en la restauración de la zostera marina, que es vital para los ecosistemas costeros y un importante sumidero de carbono.

    Título: El espectáculo continúa

    Fotógrafo: Pietro Rojas (Guatemala)

    Categoría: Mención honorífica, Fotoperiodismo

    Ubicación: Doha, Qatar

    Tras enterarse de que un circo con animales se presentaba en la ciudad, Rojas fue a documentarlo y vio a un oso pardo montado en una pequeña motocicleta, amordazado y sujeto al aparato. Para él, la escena resaltaba el contraste entre la naturaleza salvaje del animal y el entorno humano impuesto sobre él.

    Más de 50 países de todo el mundo han prohibido o restringido el uso de animales salvajes en los circos, debido a la preocupación de que les cause sufrimiento.

    El concurso Fotógrafo de Vida Silvestre del Año es desarrollado y producido por el Museo de Historia Natural de Londres.

    *Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

    BBC News Mundo

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