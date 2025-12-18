Un Santa Claus submarino sorprende a visitantes en el acuario más grande del sudeste asiático

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia

A pocos días de la Navidad, las postales festivas se multiplican en distintas partes del mundo.

No solo en Panamá, con calles y parques decorados, sino también en escenarios tan inesperados como un acuario en Asia.

Es el caso del SEA LIFE Bangkok Ocean World, el acuario más grande del sudeste asiático, ubicado en la capital de Tailandia.

Con una extensión de unos 10,000 metros cuadrados, el recinto alberga cientos de especies marinas y, por estas fechas, se suma al espíritu navideño con un espectáculo muy particular.

Durante diciembre, los visitantes pueden disfrutar de un show de Papá Noel bajo el agua, que para muchos ya se ha convertido en una tradición.

Un video difundido por la agencia EFE muestra los preparativos del espectáculo y el momento central de la presentación: un buzo tailandés, vestido de Santa Claus, alimenta peces, tiburones y rayas mientras nada entre ellos.

El espectáculo estará disponible hasta el 25 de diciembre, como parte de las actividades especiales por la temporada.

Además del show navideño, el SEA LIFE Bangkok Ocean World ofrece experiencias como túneles oceánicos, paseos en barcos con fondo de cristal y sesiones diarias de alimentación, que lo convierten en uno de los atractivos turísticos más visitados de la ciudad.