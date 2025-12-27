Un sismo de magnitud 4,8 se siente en Lima, sin que se reporten daños

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un sismo de magnitud 4,8 se sintió a las 19:35 horas de este viernes en Lima, sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales, informaron fuentes oficiales peruanas.

El epicentro del movimiento telúrico fue ubicado a 52 kilómetros al sur oeste de la ciudad costera de Supe Puerto, en la provincia de Barranca, en el norte de Lima, señaló el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

La profundidad del temblor se estableció a 29 kilómetros, en el océano Pacífico, y alcanzó una intensidad de III en Supe Puerto, a unos 180 kilómetros de Lima Metropolitana.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú agregó que el sismo “no genera tsunami en el litoral peruano”.

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN) informaron sobre el movimiento telúrico, pero no reportaron que haya causado algún tipo de daño personal o material.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se presenta más del 80% de la actividad sísmica mundial, por el choque de la placa tectónica del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur.

El último terremoto devastador en el país se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde alcanzó una magnitud de 7.9 y dejó unos 500 fallecidos y millonarias pérdidas económicas.