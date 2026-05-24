Muere el sospechoso que disparó contra un puesto de seguridad cercano a la Casa Blanca

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los sonidos de los disparos fueron captados por reporteros que se encontraban en el Jardín Norte de la Casa Blanca.

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos abatieron a tiros a un sospechoso que se acercó la tarde de este sábado a un puesto de control de seguridad cerca de la Casa Blanca y les disparó, según informó la agencia federal.

El incidente ocurrió poco antes de las 6:00 de la tarde hora local (11.00 p.m. GMT) en una intersección cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, a las afueras del complejo presidencial, donde se encontraba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó el Servicio Secreto en un comunicado en su cuenta de X.

Preliminary statement regarding the shooting incident on 17th Street and Pennsylvania Avenue. pic.twitter.com/NOdFKmwVuU — U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) May 24, 2026

El individuo se acercó al puesto de control, sacó un arma de una bolsa y comenzó a disparar, detalló la agencia.

Los agentes del Servicio Secreto respondieron a los disparos abaleando al sospechoso, que fue transportado a un hospital donde fue declarado muerto.

Durante el tiroteo un transeúnte también resultó herido, informó la agencia. La persona se encontraría en estado crítico, según informó CNN.

Ninguno de los agentes federales involucrados en el incidente resultó herido.

Miedo en la Casa Blanca

El tiroteo se escuchó en el complejo presidencial y fue captado por las cámaras de la prensa que reportaba el posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

El presidente Donald Trump se encontraba en la Casa Blanca, según confirmó Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto.

El vicepresidente JD Vance y otros miembros del Gabinete habían acudido a una reunión en la mañana con el mandatario estadounidense. No está claro si aún se encontraban en el complejo en el momento el incidente.