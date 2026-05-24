Panamá, 24 de mayo del 2026

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    ESTADOS UNIDOS

    Muere el sospechoso que disparó contra un puesto de seguridad cercano a la Casa Blanca

    Los sonidos de los disparos fueron captados por reporteros que se encontraban en el Jardín Norte de la Casa Blanca.

    EFE
    Muere el sospechoso que disparó contra un puesto de seguridad cercano a la Casa Blanca
    El incidente produjo un cierre de seguridad temporal de la Casa Blanca. EFE

    Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos abatieron a tiros a un sospechoso que se acercó la tarde de este sábado a un puesto de control de seguridad cerca de la Casa Blanca y les disparó, según informó la agencia federal.

    +info

    Servicio Secreto evacúa zona de la Casa Blanca tras sonidos similares a disparos

    El incidente ocurrió poco antes de las 6:00 de la tarde hora local (11.00 p.m. GMT) en una intersección cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, a las afueras del complejo presidencial, donde se encontraba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó el Servicio Secreto en un comunicado en su cuenta de X.

    El individuo se acercó al puesto de control, sacó un arma de una bolsa y comenzó a disparar, detalló la agencia.

    Los agentes del Servicio Secreto respondieron a los disparos abaleando al sospechoso, que fue transportado a un hospital donde fue declarado muerto.

    Durante el tiroteo un transeúnte también resultó herido, informó la agencia. La persona se encontraría en estado crítico, según informó CNN.

    Ninguno de los agentes federales involucrados en el incidente resultó herido.

    Miedo en la Casa Blanca

    El tiroteo se escuchó en el complejo presidencial y fue captado por las cámaras de la prensa que reportaba el posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

    El presidente Donald Trump se encontraba en la Casa Blanca, según confirmó Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto.

    El vicepresidente JD Vance y otros miembros del Gabinete habían acudido a una reunión en la mañana con el mandatario estadounidense. No está claro si aún se encontraban en el complejo en el momento el incidente.

    EFE

    Agencia de noticias

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