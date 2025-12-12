Panamá, 12 de diciembre del 2025

    Sin mayores daños

    Un terremoto de magnitud 4.9 sacude el este de Japón y se deja notar con fuerza en Tokio

    EFE
    Fotografía de archivo, tomada el pasado martes, que muestra a personas limpiando el techo de un hospital que resultó afectado en el terremoto de 7.5 registrado el lunes en Japón. EFE/EPA/JIJI PRESS

    Un terremoto de magnitud 4.9 se produjo este viernes en el este de Japón, dejándose notar con intensidad en Tokio, horas después de que otro sismo de 6.7 azotara la región del noreste del archipiélago desatando un aviso de tsunami que se saldó sin mayores incidentes.

    El terremoto más reciente se produjo a las 7:05 p.m. (hora local) con epicentro en tierra a 50 kilómetros de profundidad en la zona sur de la prefectura de Ibaraki, al noreste de la capital, según datos de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que no activó en esta ocasión ningún aviso marítimo.

    El sismo alcanzó el nivel 4 en la escala sísmica japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación en la superficie y el potencial destructivo, en varias ciudades de las prefecturas de Ibaraki, Tochigi, Saitama y Chiba, y el nivel 2 en el área metropolitana de Tokio.

    No se informó inmediatamente de heridos o daños significativos.

    Este terremoto se produce horas después de que otro de magnitud 6.7 azotara la prefectura de Aomori y alrededores, que ya se vio afectada por otro sismo de 7.5 la noche del lunes, en el que resultaron heridas al menos 33 personas.

    Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

    EFE

    Agencia de noticias


