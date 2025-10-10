Un terremoto de magnitud 6 sacude las aguas del norte de Papúa Nueva Guinea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un terremoto de magnitud 6 sacudió este viernes las aguas del mar de Bismarck, en el norte de Papúa Nueva Guinea, sin que las autoridades informaran de momento sobre daños materiales o víctimas ni se emitiera una alerta de tsunami.

El sismo se produjo a las 1:08 p.m. (hora local) en las aguas y su hipocentro fue localizado a 10 kilómetros de profundidad, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, siglas en inglés), que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

La localidad más cercana es Lorengau, en la isla Manus y con una población superior a los 6,000 habitantes, situada a 144 kilómetros del epicentro del temblor.

La isla de Nueva Guinea, cuya mitad occidental forma parte de Indonesia y la oriental de Papúa Nueva Guinea, se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida cada año por unos 7,000 temblores, la mayoría moderados.

En 1998, un movimiento telúrico de magnitud 7 sacudió el mar de Bismarck y originó una ola gigante que destruyó decenas de aldeas y causó más de 2,200 muertos.