Un terremoto de magnitud 6.1 sacude la costa este de Taiwán

Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió este miércoles el este de Taiwán, con epicentro en el condado de Taitung, sin que por el momento se hayan comunicado víctimas ni daños de consideración, según datos del Centro Meteorológico Central de la isla (CWA).

El seísmo se produjo a las 17.47 hora local (09.47 GMT) y tuvo su epicentro a 22,85 grados de latitud norte y 121,15 grados de longitud este, a unos 10 kilómetros al norte del edificio del Gobierno del condado de Taitung.

El hipocentro se situó a una profundidad de 11,9 kilómetros, de acuerdo con el informe oficial.

Las autoridades taiwanesas indicaron que la intensidad máxima registrada alcanzó el nivel 5 en la escala local en el condado de Taitung, lo que implica sacudidas fuertes percibidas ampliamente por la población y con potencial para provocar daños leves

Esta misma región fue escenario de un terremoto de magnitud 7.2 en abril del año pasado que provocó 18 muertos, más de 1,100 heridos y pérdidas millonarias para la economía local.

Taiwán se asienta en la confluencia de las placas filipina y eurasiática, por lo que los terremotos son frecuentes en este territorio.