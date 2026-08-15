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    Un terremoto de magnitud 7.7 sacude la costa de Indonesia

    EFE
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    Un terremoto de magnitud 7.7 sacude la costa de Indonesia
    Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió este viernes la costa de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

    Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió este viernes la costa de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que situó el epicentro a unos 62 kilómetros al noroeste de la localidad de Ende, en la isla de Flores, y a 162 kilómetros al este-noreste de Labuan Bajo.

    El sismo se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, según los datos del USGS, y hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales. Se desconoce por el momento si el movimiento telúrico ha deparado una alerta de tsunami por parte de las autoridades locales.

    Se calcula que en torno a 2 millones de personas viven en la isla de Flores, cuya capital, Ende (90,000 habitantes), se sitúa en la costa meridional, la opuesta a donde se registró el sismo.

    Indonesia se encuentra en el llamado ‘Anillo de Fuego del Pacífico’, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas.

    El archipiélago, formado por más de 17,000 islas, registra con frecuencia terremotos de gran magnitud.

    EFE

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