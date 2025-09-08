Un tiroteo en el norte de Jerusalén deja al menos 6 muertos según informa la policía de Israel

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

David Gritten - BBC News

Seis personas murieron y más de siete resultaron gravemente heridas en un ataque a tiros perpetrado por palestinos armados en Jerusalén, según informaron paramédicos y la policía israelí.

El servicio de ambulancias israelí Magen David Adom identificó entre los muertos a tres hombres de unos 30 años, y una mujer y un hombre de unos 50.

Nueve personas con heridas de bala fueron trasladadas a hospitales y otras tres resultaron heridas por cristales rotos.

El primer ministro Benjamin Netanyahu se encuentra en el lugar donde ocurrió el ataque.

La policía israelí informó que dos “terroristas” llegaron en un vehículo y abrieron fuego contra una parada de autobús en el cruce de Ramot, en las afueras del norte de la ciudad.

Un agente de seguridad y un civil respondieron al fuego y neutralizaron a los atacantes, añadió.

Ningún grupo ha reivindicado el ataque, pero Hamás emitió un comunicado en el que dice que “elogia” las acciones de los atacantes y las califica de una “respuesta natural” a la actividad militar de Israel en Gaza.

Durante su visita al lugar del tiroteo Benjamín Netanyahu habló con la prensa e informó que las autoridades están rodeando las aldeas de donde provienen los atacantes.

Según medios israelíes se cree que los hombres armados partieron de las aldeas de al-Qubeiba y Qatanna, situadas a unos 10 km al oeste del cruce de Ramot.

Al calificar los hechos de una “guerra en varios frentes”, Netanyahu afirmó que Israel ha frustrado cientos de ataques este año, “pero no pudo hacerlo esta mañana”.

Colaboración entre soldados y policías

La policía informó que un gran número de oficiales controlan el área donde ocurrió el ataque y que unidades de desactivación de bombas aseguran la zona, mientras los equipos forenses recogen evidencia.

El ejército israelí indicó que también se desplegaron soldados en la zona y que buscaban sospechosos en cooperación con la policía.

Los soldados también están rodeando varias zonas en las afueras de la ciudad de Ramallah, en Cisjordania ocupada, para “impedir el terrorismo y fortalecer la defensa”, añadió.

El subcomisario de policía Shlomi Bachar le dijo al Canal 12 de televisión que los agentes estaban “intentando comprender cómo llegaron aquí, quién los trajo” y agregó que esperan encontrar “pronto” a los responsables, informó el diario Times of Israel.

