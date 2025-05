Un trabajador muerto y dos heridos tras una explosión en una embarcación con aguas residuales en Nueva York

Un trabajador del Departamento de Protección del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Nueva York ha muerto y dos más han resultado heridos por una explosión de un buque de transporte de aguas residuales que estaba atracado en el río Hudson, en Nueva York.

La explosión se produjo debido a “trabajos en caliente a bordo de un barco atracado”, ha informado la Guardia Costera estadounidense en un mensaje publicado en la red social X.

One man dead, two injured after boat carrying raw sewage explodes on the Hudson River https://t.co/rkRo2csmS6 pic.twitter.com/QYqfrIoSRr