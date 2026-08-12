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    TERREMOTO EN COLOMBIA

    Una carnicería derrumbada, un problema de salud pública sin atender en barrio de Pereira

    EFE
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    Una carnicería derrumbada, un problema de salud pública sin atender en barrio de Pereira
    Fotografía que muestra un edificio afectado tras un terremoto de magnitud 7.4 en Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr

    Una carnicería que se desplomó en la ciudad colombiana de Pereira por el terremoto de magnitud 7,4 del lunes se convirtió en un problema de salud pública sin atender para los vecinos del barrio Corocito, que entre malos olores temen que se propaguen enfermedades con el paso de los días.

    +info

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    La comunidad se siente agradecida de que a pesar de los estragos del sismo, que derrumbó varias casas, ninguna persona murió ni desapareció.

    Sin embargo, el caso de la carnicería se ha convertido en un problema porque las autoridades están centradas en atender las zonas donde cree que hay sobrevivientes o víctimas mortales.

    “Ellos han tratado desde el temblor de sacar la carne para evitar contaminación, pero ha sido imposible y difícil porque eran tres pisos que se vinieron abajo. Necesitamos ayuda para quitar los escombros para que ellos puedan botar eso”, afirmó a EFE Ana, una vecina del sector.

    La mujer relató que los bomberos les advirtieron de la necesidad de sacar la carne, pero no les ofrecieron ninguna solución, sino que simplemente les dijeron que si no ocurría nada tendrían que abandonar la zona.

    “Solo vinieron a ver si había personas fallecidas y ya. Pero nosotros necesitamos ayuda con eso porque ya huele a carne podrida, porque el calor que ha hecho ayer y hoy ha sido insoportable”, manifestó Ana.

    Una carnicería derrumbada, un problema de salud pública sin atender en barrio de Pereira
    Una mujer camina entre los escombros de una vivienda en el sector de Corocito en Pereira (Colombia). EFE/Carlos Ortega

    María Angélica Herrera tuvo grandes pérdidas en su casa, que está inhabitable en este momento, pero logró salvar a los tres gatos con los que vive.

    Para la joven, el problema no sólo está en lo que ocurre en la carnicería sino también en que necesitan ayudas porque les faltan agua, comida y ropa.

    El terremoto ha causado cerca de 240 muertos, según el balance de distintas autoridades regionales, aunque el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó que las personas fallecidas son 188 hasta el momento.

    Pereira, capital del departamento de Risaralda, en la turística región del Eje Cafetero, ha sido una de las ciudades más afectadas con al menos 90 de las víctimas mortales.

    Una carnicería derrumbada, un problema de salud pública sin atender en barrio de Pereira
    Fotografía que muestra los escombros de una vivienda en el sector de Corocito en Pereira (Colombia). EFE/Carlos Ortega

    “Muchas personas, como ven, nos quedamos sin con qué vestir”, añadió Herrera, quien reveló además que está durmiendo en la calle por los graves daños de su vivienda.

    EFE

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