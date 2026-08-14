‘Una decisión agridulce’: deja su cargo Karoline Leavitt, la portavoz más joven en la historia de la Casa Blanca y acérrima defensora de Trump

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Sareen Habeshian & Bernd Debusmann Jr - BBC News, Casa Blanca

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de mes, según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Leavitt, a quien el mandatario calificó como una de sus “asesoras de mayor confianza”, abandonará su puesto para pasar tiempo con sus hijos pequeños y su familia. “Una decisión que entiendo y respeto totalmente”, escribió Trump en una publicación en las redes sociales.

“Karoline será ahora una de mis principales asesoras externas y una voz influyente dentro del Partido Republicano”, añadió.

Leavitt, de 28 años, asumió el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca el año pasado, convirtiéndose en la persona más joven en ocupar dicho puesto.

Aún no se sabe quién la reemplazará.

Nuevo capítulo

Leavitt dio la bienvenida a su segunda hija, una niña, junto a su esposo Nicholas Riccio en mayo. También tiene un hijo de 2 años. Regresó al trabajo tras su baja por maternidad el mes pasado.

Tras el anuncio del presidente, escribió en X que su trabajo había sido “el honor y la aventura de su vida”.

“Ser madre y dar la bienvenida a un nuevo bebé mientras trabajo en uno de los empleos más exigentes del mundo ha sido la etapa más gratificante y a la vez más desafiante de mi vida, por decir lo menos”, escribió.

“La verdad es que, desde que regresé a la Casa Blanca tras el nacimiento de mi hija, he sentido en mi corazón que no puedo ser la mejor madre que mis dos hijos pequeños merecen mientras les dedico el tiempo, la energía y la atención constantes que exige el cargo de Secretaria de Prensa de la Casa Blanca; y es por eso que, finalmente, he tomado la agridulce decisión de dejar la Casa Blanca y comenzar un nuevo capítulo en mi vida”, continuó.

Leavitt señaló que su trabajo había sido "el honor y la aventura de su vida". / Getty Images

Antes de su etapa en la Casa Blanca como secretaria de prensa, tuvo una larga trayectoria trabajando con Trump, primero como secretaria de prensa adjunta y redactora de discursos durante su primer mandato.

Posteriormente, se convirtió en una de las principales asesoras de la congresista republicana por Nueva York Elise Stefanik, como directora de comunicaciones.

En 2022, Leavitt se postuló sin éxito para el Congreso en New Hampshire. Había salido victoriosa en unas primarias republicanas muy disputadas, pero finalmente perdió ante el demócrata Chris Pappas.

Posteriormente, se convirtió en portavoz de Maga Inc., un grupo de recaudación de fondos a favor de Trump, antes de unirse a su campaña electoral de 2024 como secretaria de prensa nacional.

Reemplazo

Durante su mandato, Leavitt ha mantenido una relación a veces conflictiva con los medios de comunicación, acusando a algunos periodistas de ser parciales o de izquierda.

En febrero del año pasado, su oficina tomó el control del grupo de prensa de la Casa Blanca, despojando a la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca de sus funciones organizativas, además de prohibir inicialmente el acceso a Associated Press por su negativa a adoptar el término “Golfo de América”.

Sin embargo, entre los partidarios del gobierno de Trump, fue ampliamente elogiada por mantenerse fiel al mensaje oficial y defender con vehemencia las políticas del presidente.

“Verlo en persona fue incluso mejor que verlo en línea”, escribió en X Riley Gaines, presentador de Fox y activista conservador, tras un acalorado intercambio en la sala de prensa. “Karoline Leavitt es excelente en su trabajo”.

Es la segunda secretaria de prensa con más años de servicio en las administraciones de Trump, solo superada por Sarah Huckabee Sanders.

Durante la baja por maternidad de Leavitt, varias figuras importantes de la administración Trump subieron al podio, entre ellas el vicepresidente JD Vance. / Getty Images

No está claro quién será ahora en el sexto portavoz principal de Trump a lo largo de sus dos administraciones.

Durante la baja por maternidad de Leavitt, que duró aproximadamente siete semanas a principios de este año, varias figuras importantes del gobierno subieron al podio, entre ellas el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario del Interior Doug Bergum.

La BBC se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para recabar comentarios sobre posibles candidatos y el calendario de selección de su sustituto.

En una entrevista con Fox News el miércoles, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, llamó a Leavitt una “amiga cercana” y un “modelo a seguir”.

“Vamos a seguir trabajando juntos todos los días”, añadió. “Su historia apenas comienza. Estoy deseando ver qué le depara el futuro”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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