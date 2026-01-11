Panamá, 11 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Una isla en el punto de mira de Trump

    Redacción de La Prensa

    Groenlandia es la isla más grande del mundo y, aunque tiene apenas 56,000 habitantes, su valor estratégico y sus recursos naturales la convierten en un territorio muy preciado.

    Ahora se encuentra entre los posibles objetivos del presidente estadounidense Donald Trump, que ha estado considerando “diversas opciones” para adquirir Groenlandia, incluido el uso de las fuerzas armadas.

    En este video “De Nuestro Archivo“, que hemos actualizamos con la renovada posición de Washington, te contamos la historia de cómo Groenlandia llegó a ser parte de Dinamarca, los intereses de Estados Unidos en la isla, y el papel que juegan sus recursos naturales, sobre todo sus tierras raras, en la geopolítica mundial.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ¿Qué pasará ahora con el oro de Venezuela que se encuentra en las bóvedas del Banco de Inglaterra?. Leer más
    • Costa Rica insiste en negociar con Panamá una solución a la disputa comercial. Leer más
    • ‘Los panameños podrán usar cualquiera de las instalaciones de salud’: Fernando Boyd Galindo. Leer más
    • Moody’s advierte alto riesgo en Venezuela y avizora que la recuperación de Pdvsa tardará años. Leer más
    • MEF anuncia pago pendiente de prima de antigüedad para exfuncionarios. Leer más
    • Chiquita reporta la primera cosecha de banano tras la reactivación en Bocas del Toro. Leer más
    • Asociación China revela qué ha sucedido con la reconstrucción del monumento y lamenta la actitud de la alcaldesa de Arraiján. Leer más