Una isla en el punto de mira de Trump

Groenlandia es la isla más grande del mundo y, aunque tiene apenas 56,000 habitantes, su valor estratégico y sus recursos naturales la convierten en un territorio muy preciado.

Ahora se encuentra entre los posibles objetivos del presidente estadounidense Donald Trump, que ha estado considerando “diversas opciones” para adquirir Groenlandia, incluido el uso de las fuerzas armadas.

En este video “De Nuestro Archivo“, que hemos actualizamos con la renovada posición de Washington, te contamos la historia de cómo Groenlandia llegó a ser parte de Dinamarca, los intereses de Estados Unidos en la isla, y el papel que juegan sus recursos naturales, sobre todo sus tierras raras, en la geopolítica mundial.