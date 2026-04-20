Una mujer canadiense muere y varios turistas resultan heridos en un tiroteo en México

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Darío Brooks - BBC News Mundo

Un tiroteo ocurrido en la zona arqueológica de las famosas pirámides prehispánicas de Teotihuacán, al norte de Ciudad de México, dejó al menos una turista canadiense fallecida y varios heridos, informaron las autoridades federales.

El Gabinete de Seguridad informó en un comunicado que, según las primeras investigaciones, un hombre realizó disparos en el sitio turístico y después “se privó de la vida”.

“Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y, hasta el momento, se tiene información sobre varias personas que resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica”, añadía la nota.

La emergencia fue atendida por elementos de la Guardia Nacional y de la policía del Estado de México, que aseguraron en el lugar un arma de fuego, cartuchos y un arma blanca.

Según el sistema sanitario IMSS Bienestar, siete personas fueron ingresadas a un hospital cercano para ser atendidas por diversas lesiones: “Cuatro presentan lesiones por arma de fuego, una persona presenta fractura, otra más es atendida por esguince y una más por crisis de ansiedad”, decía un comunicado en X.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias para las víctimas e informó que se ha abierto una investigación. “Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”, escribió en X.

“He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales. Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad”.

No hubo más detalles sobre el sospechoso. El sitio quedó bajo resguardo y la situación estaba controlada, según el jefe de la policía del Estado de México, Cristóbal Castañeda.

El tiroteo ocurrió en uno de los niveles superiores de la Pirámide de la Luna. / Getty Images





¿Qué se sabe de lo ocurrido?

Según reportes de la televisión mexicana, los disparos se produjeron alrededor del mediodía en la Pirámide de la Luna, que es junto con la Pirámide del Sol una de las dos grandes edificaciones del sitio arqueológico.

El sospechoso presuntamente estaba en uno de los niveles superiores de la edificación y sostuvo una discusión con algunas personas antes de abrir fuego. Momentos después se quitó la vida.

Varios videos que comenzaron a difundirse en redes sociales mostraban al presunto atacante, un hombre joven, caminar con un arma por el lugar, mientras otras personas permanecían tiradas en una de las plataformas de la Pirámide de la Luna. En las imágenes, que la BBC no puede verificar de forma inmediata, se escucha que realiza varios disparos.

De acuerdo con Castañeda, entre los heridos hay dos personas de nacionalidad colombiana, una canadiense y una rusa, indicó a los periodistas en el lugar. El jefe de la policía estatal dijo que los primeros indicios es que el sospechoso actuó solo.

“No nos gustaría especular. Tengamos paciencia para que se realicen las pruebas periciales para tener más información”, declaró a los periodistas en el lugar.

Elementos de la Guardia Nacional y de la policía estatal, así como forenses de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se desplazaron para asegurar el lugar e iniciar las investigaciones.

Las pirámides de Teotihuacán son uno de los sitios arqueológicos más visitados de México anualmente, con más de 1,5 millones de turistas nacionales y extranjeros. Forman parte del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Fuerzas federales y locales evacuaron el sitio arqueológico luego del tiroteo. / Getty Images

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