    ATENTADO

    Una persona aparentemente armada embiste un vehículo contra una sinagoga en Estados Unidos

    EFE
    Sinagoga en West Bloomfield. Tomada de Redes

    Una persona aparentemente armada embistió este jueves un vehículo contra una sinagoga en West Bloomfield, en el estado de Míchigan (Estados Unidos, y la policía se encuentra en el lugar de los hechos respondiendo al incidente, informó el FBI.

    “El personal del FBI se encuentra en la escena con sus socios en Míchigan y responde a la aparente situación de embestida de un vehículo y a un tirador activo en la sinagoga Temple Israel”, detalló el director del FBI, Kash Patel, en redes sociales.

    En desarrollo...

    EFE

    Agencia de noticias


