Una persona aparentemente armada embiste un vehículo contra una sinagoga en Estados Unidos

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una persona aparentemente armada embistió este jueves un vehículo contra una sinagoga en West Bloomfield, en el estado de Míchigan (Estados Unidos, y la policía se encuentra en el lugar de los hechos respondiendo al incidente, informó el FBI.

“El personal del FBI se encuentra en la escena con sus socios en Míchigan y responde a la aparente situación de embestida de un vehículo y a un tirador activo en la sinagoga Temple Israel”, detalló el director del FBI, Kash Patel, en redes sociales.

En desarrollo...