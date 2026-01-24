Una persona muere tras tiroteo en Mineápolis que involucró a agentes de migración, informan medios de Estados Unidos

Panamá, 24 de enero del 2026

    Sucesos

    BBC News Mundo
    una fila de agentes del ice en mineápolis. la zona está acordonada luego del tiroteo. / Getty Images

    Redacción - BBC News Mundo

    Una persona murió tras un tiroteo en la ciudad de Mineápolis, EE.UU., en el que estuvieron involucrados agentes federales de imigración de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), informó CBS, socio de la BBC.

    El gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunció que se comunicó con la Casa Blanca tras “otro terrible tiroteo perpetrado por agentes federales” y exigió al presidente Donald Trump que “retire de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin formación”.

    La persona fallecida en el tiroteo era un hombre de 51 años, según CBS, que cita un informe hospitalario obtenido por Associated Press.

    La BBC no ha podido verificar esto de forma independiente.

    Manifestantes se congregaron en la ciudad para protestar contra las redadas antimigratorias de la administración republicana.

    Las imágenes muestran enfrentamientos con las fuerzas del orden.

    Esta es una noticia en desarrollo. En breve proveeremos más detalles.

