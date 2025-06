Una semana de la peor escalada bélica entre Irán e Israel sin visos de solución

Este viernes se cumple una semana de ataques entre Irán e Israel en la que es ya la peor escalada bélica nunca registrada entre los dos países y sin ninguna señal de que los bombardeos vayan a cesar por ahora.

No ha habido un solo día en los últimos siete en que no haya caído un misil en tierra iraní e israelí, pero no hay cifras actualizadas del número de muertos y heridos y los dos gobiernos están limitando la información que los medios puedan sacar de los ataques, mientras elevan las acusaciones y el tono beligerante.

Estas son algunas claves de la primera semana de ataques:

1. El comienzo de la ofensiva

Israel lanzó en la madrugada del viernes 13 de junio un ataque a gran escala contra instalaciones del programa nuclear iraní, objetivo que trata de destruir ante el temor de que Teherán consiga la bomba atómica, algo rechazado por las autoridades del régimen de los ayatolás.

En esos bombardeos murieron el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general Mohamad Hosein Baqerí; el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hossein Salamí; el jefe de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria, el general Amir Ali Hajizadeh; y otros altos militares y seis científicos nucleares.

El Ejército de Israel ha atacado infraestructuras militares (sistemas de defensa aérea, almacenes de misiles balísticos…) y plantas nucleares (Natanz, Isfahán y Furdú), pero también ha atacado a lo largo de esta semana la sede de la radiotelevisión pública iraní y ha alcanzado el edificio de la Media Luna Roja y una ambulancia.

La respuesta de Irán no se hizo esperar y el mismo viernes se lanzaron los primeros misiles, casi todos interceptados por el sistema de defensa antimisiles israelí. Sin embargo, a lo largo de los días y los ataques, este sistema -formado por la Cúpula de Hierro, la Honda de David, Arrow-2 y Arrow-3- ha mostrado brechas y varios misiles han impactado en Tel Aviv y en Haifa, una zona muy golpeada.

Irán ha atacado diversas instalaciones militares y también ha golpeado objetivos civiles como el hospital Soroka en Israel.

2. Opacidad y pocos datos

Las autoridades iraníes no han actualizado desde le pasado domingo el número oficial de muertos, que se mantiene en 224, una cifra que siguiendo reportes locales de víctimas ya es muy superior a esa cantidad y que la organización iraní HRANA, contraria al régimen y con sede en EE.UU., eleva a 639.

Las autoridades israelíes, por otro lado, también mantienen desde hace días los muertos en su territorio en 24, aunque sí han dado más números de heridos y desperfectos. Así, los hospitales israelíes atendieron hasta ayer a 2.345 personas, sobre todo lesionados leves.

Además, los dos países han establecido medidas de censura. La Policía israelí envió agentes para detener las retransmisiones de medios de comunicación extranjeros que documentaban “la ubicación exacta” de los lugares donde el jueves impactaron misiles de Irán, mientras que en Irán está prohibido tomar hacer fotos o grabar en lugares públicos, sobre todo en zonas impactadas por los ataques de Israel.

Irán se encuentra desde el miércoles bajo un apagón de internet, sin acceso a la red global y la telefonía desconectada, si bien hay acceso a la intranet nacional. Las autoridades iraníes reconocieron el miércoles ciberataques contra dos de sus bancos de datos de internet, si bien el grupo NetBlocks señala a las autoridades iraníes del apagón “bajo el argumento del mal uso de Israel para sus fines militares”.

3. Belicismo y no negociaciones

Matar al líder supremo iraní, Ali Jameneí, se ha convertido en un mantra que repiten abiertamente desde el gobierno de Benjamín Netanyahu, que ha llegado a decir que su muerte sería lo que pondría fin al conflicto.

En Irán, la retórica es similar, aunque no hablen abiertamente de magnicidios. El Gobierno iraní indicó hoy que ha rechazado una petición de Estados Unidos para continuar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní que mantenían desde abril y que tenía programada esta semana una nueva ronda de negociaciones con la mediación de Omán.

“Los americanos han pedido negociaciones y nuestra respuesta es no”, indicó el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, quien sí va a acudir este viernes a Ginebra para reunirse con sus homólogos de Exteriores de Alemania, Francia, Reino Unido y la jefa de diplomacia europea, además de para dirigirse a la ONU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, empezó la semana descartando “por ahora” el plan de acabar con Jameneí pero unos días después amenazó con hacerlo.

Y es que la postura de Estados Unidos ha sido ambigua. Se desmarcaron del ataque inicial israelí, pero el mundo aguarda ahora el momento en que Trump anuncie la intervención.