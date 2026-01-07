Una transición con gestión de riesgos y sin declaraciones románticas

Tres analistas dan su visión sobre el inicio de la caída del régimen chavista, las fases a seguir para estabilizar el país y por qué Edmundo González debe participar de la transición previa a unas elecciones.

Doce años después del inicio de movilizaciones masivas contra un régimen autoritario y totalitario que reprimió libertades civiles y políticas, avasalló los derechos humanos y provocó el éxodo de millones de ciudadanos, los venezolanos viven un episodio que tiene señales más claras de que habrá un resultado tangible.

No llegó por la vía de las urnas, ni por la del multilateralismo, ese que ayer volvió a sentar a los países de la región para debatir “la situación en Venezuela”, como dice el comunicado del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert R. Ramdin, y como tantas otras veces se reunieron a debatir desde 2014 sin lograr consenso, porque el régimen que gobernaba Venezuela controlaba el voto de muchos de los actores que se sentaban a la mesa y no le interesaba deponer sus intereses para reinstaurar la democracia.

La prioridad, dice el Secretario General, es ayudar a prevenir una mayor escalada y respaldar una salida pacífica. “También es esencial que el camino a seguir en Venezuela se sustente en una gobernanza basada en la voluntad de su pueblo. Los arreglos institucionales existentes —incluido el orden constitucional del país— proporcionan una base importante sobre la cual construir […]”.

Nicolás Maduro y Cilia Flores son trasladados a la corte para su comparecencia para la lectura de cargos / Getty Images

Sin embargo, el proceso que comenzó con la extracción de Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores está en manos de Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, quien ha relativizado, sin ambages, las críticas de organismos multilaterales a sus formas de actuar y, en el caso específico de la OEA, ha cuestionado directamente su eficacia.

José V. Carrasquero, catedrático de ciencia política y analista de poder y procesos políticos en Venezuela; Raniero Cassoni, consultor político y estratega, y Orlando Viera-Blanco, abogado y exembajador de Venezuela en Canadá durante la gestión de Juan Guaidó, ven lo sucedido en los últimos días como positivo y encuentran en el discurso de Trump estrategia, lógica y la definición de una serie de etapas necesarias para el tránsito de un Estado cooptado por la corrupción y el crimen organizado a uno en el que la institucionalidad, la seguridad y la economía se recuperen y den paso a una gobernabilidad democrática. Además, se apunta a la necesidad de realizar un proceso electoral para validar a las nuevas autoridades y a incluir en la transición a actores de la oposición como Edmundo González —presidente electo en julio de 2024 según las actas que custodia Panamá— para garantizar que el chavismo no incumpla su pacto.

Carrasquero: La caída de Maduro no es simbólica, es estructural

“La transición en Venezuela no fue épica. No tuvo héroes ni consignas. Fue fría, pragmática y operativa, y precisamente por eso puede funcionar. Estados Unidos no habló de ‘acompañar’ una transición, habló de administrarla. Eso no es colonialismo: es gestión del riesgo en un Estado capturado por estructuras criminales. La entrega de Maduro por parte del propio chavismo, vía Delcy Rodríguez, no fue cooperación, fue una rendición operativa; un régimen que entrega a su jefe máximo cede su núcleo de poder, aunque no lo admita”, asegura Carrasquero, quien identifica cinco fases a desarrollarse en todo el proceso.

Desactivación del núcleo criminal.

Administración transitoria y control del territorio.

Estabilización básica.

Reconstrucción económica con ancla externa.

Apertura política condicionada.

En la primera, que ya está en marcha, “la caída de Maduro no es simbólica, es estructural”, dice Carrasquero. La segunda significa control de fuerzas armadas, control de puertos y fronteras, control financiero, control de infraestructura crítica. “Figuras del chavismo no gobiernan, ejecutan bajo tutela, sin margen estratégico propio; esto no es co-gobierno es gestión bajo supervisión”, apuntó.

En cuanto a la tercera fase, menciona que antes de hablar de democracia hay un tema vital, que es la normalidad mínima, servicios, orden, seguridad, reglas claras, previsibilidad, es cuando la gente vuelve a saber qué se puede hacer, qué no, quién manda y bajo qué reglas, y eso baja la angustia social.

“En la cuarta fase entra el petróleo, no como botín sino como seguro de continuidad. La inversión energética financia la transición, ata intereses estadounidenses al éxito del proceso, eso evita el abandono. Mientras Venezuela sea un activo estratégico el proceso no se deja a medio camino”, afirmó.

La quinta, añade, solo es posible “cuando el aparato criminal esté neutralizado, el territorio controlado, la economía estabilizada”. En ese momento, se abre el juego político, “no como un salto al vacío, sino como un proceso gradual, vigilado y sostenible”.

Fotografía de archivo del 25 de julio de 2024 que muestra a los líderes opositores de Venezuela María Corina Machado (i) y Edmundo González Urrutia saludando a simpatizantes en un evento de campaña, en Caracas (Venezuela). EFE

El analista de poder y procesos políticos explica que cuando un país está capturado por estructuras criminales, económicamente colapsado e institucionalmente destruido la autonomía inmediata no es una virtud, es mas bien un riesgo. “Aquí aparece una de las mayores incomodidades, pero Trump no descalifica a María Corina Machado como persona, la descalifica como garantía operativa inmediata, eso no invalida su lucha, no borra su coherencia, no la convierte en enemiga del cambio, pero en lógica de poder duro tener razón no equivale a poder gobernar un territorio descompuesto. Estados Unidos no está evaluando quién representa mejor el sufrimiento venezolano, está evaluando quién reduce riesgos sistémicos y esa evaluación es fría por definición”.

Raniero Cassoni: hay que hacer elecciones

Para este estratega político lo primero que tiene que suceder en esta fase de la transición es que Delcy Rodríguez genere dos condiciones fundamentales: garantía a la inversión y estabilidad política, de forma que Estados Unidos y empresas extranjeras puedan invertir y recuperar la industria petrolera y el sector minero; y garantía de la libertad de tránsito, un nuevo pacto para los venezolanos. “Delcy tiene que demostrar que tiene capacidades de generar tranquilidad y en eso va a haber una pugna interna”.

Después de esto, menciona Cassoni, es importante la operación política que pueda ejercer María Corina Machado para que Edmundo González entre en el proceso de transición, que es además el hilo constitucional. “Y esto es importante, ya que Trump está siguiendo es el hilo institucional en Venezuela”, afirmó.

Por último, Cassoni avala lo dicho por Trump, de llamar a elecciones. “Estoy convencido de que habría que hacerlas, no es que no se reconozca lo que ocurrió el 28 de julio, fue fundamental que ocurriera ese proceso, tanto que es lo que ha dado la legitimidad que ha buscado Trump de algún modo para hacer esta acción y sobre todo para no contar con el repudio internacional de forma categórica. Pero estamos claros que de algún modo Edmundo González no era el candidato original, era María Corina Machado, pero esta acción para continuar el hilo constitucional nos ha dejado una pieza que es muy importante en este proceso de transición, que es un diplomático de carrera, estadista, con visión de Estado que es necesario que entre en la transición para garantizar que el pacto en Venezuela se cumpla, porque lo que no puede ocurrir nuevamente es el incumplimiento del ala que siempre ha incumplido, que es Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro, que es el chavismo en sí mismo, eso es lo que hay que cuidar”.

Viera-Blanco: sin acompañamiento estratégico la transición no es sostenible

Orlando Viera-Blanco, abogado y exembajador de Venezuela en Canadá nombrado por Juan Guaidó en febrero de 2019, considera que en la retórica del presidente Trump se debe dar importancia al acompañamiento que Estados Unidos va a dar a la transición, una que, dijo, es inédita en el mundo en la historia de las transiciones de regímenes autoritarios, totalitarios o criminales, ya que se pasará de un régimen estrictamente criminal a una recuperación de la democracia y del retorno a casa.

Delcy Rodríguez, con vestido verde y la mano alzada, jura su cargo de presidenta encargada de Venezuela el lunes 5 de enero de 2026 / EPA

“También tenemos que entender que no es un asunto de personalizar la política, que no se trata de preferir o no a un determinado actor que venga o no del madurismo, chavismo, oposición, eso irá decantando conforme se vayan desarrollando los eventos […] es una transición estrictamente estratégica y que merece y tiene que contar con el acompañamiento de Estados Unidos y de otros aliados”.

Aquí cambiaron las reglas del juego, advierte Viera-Blanco, y todos aquellos que se conduzcan en la línea de acción en la que se condujo Maduro podrían eventualmente recibir con contundencia esto que se ha denominado ya una doctrina de enforcement o una doctrina de diplomacia coercitiva.

Sobre el método para frenar al régimen, el abogado expresó que lo ocurrido es un evento inédito en materia de orden público internacional y de la lucha contra los Estados cooptados por organizaciones criminales.

“Se ha dicho en la narrativa internacional que estamos en presencia de una agresión militar por parte de un país a una nación soberana. Primero debemos aclarar que quien ha agredido realmente en los últimos 27 años al pueblo venezolano es un régimen forajido, un régimen que se ha dedicado sistemáticamente a desmontar el Estado de derecho, desmontar las instituciones, incidir en el erario público con una corrupción desbordada pero además violar los derechos civiles, humanos y políticos de todos los venezolanos, generar el desplazamiento migratorio que jamás se había visto no solamente en América Latina y en el mundo y para colmo convertirse en un Estado terrroritsta, en un Estado servidor, facilitador del tráfico de drogas, como lo ha catalogado Estados Unidos. En el marco del artículo 51 del Derecho a la defensa de la Carta de las Naciones Unidas, Estados Unidos ha activado una operación de enforcement, una operación quirúrgica para acabar con estos centros de tráfico y servidumbre de droga y eventualmente lograr la captura de quienes ellos han categorizado, producto de sus propias investigaciones, como el jefe del Cartel de los Soles […]. No existe soberanía cuando quien pretende atribuírsela precisamente le ha despojado a los venezolanos su derecho de elegir y su derecho a vivir en sana paz, con sus derechos fundamentales civiles y políticos y respeto a sus derechos humanos”.

En una entrevista concedida a Fox News este 5 de enero, la líder venezolana María Corina Machado agradeció a Trump por su accionar y expresó esperanza por el futuro de su país. “Sí quiero decir hoy, en nombre del pueblo venezolano, cuán agradecidos estamos por su visión valiente, por las acciones, acciones históricas que ha emprendido contra este régimen narco-terrorista para comenzar a desmantelar esta estructura y llevar a Maduro ante la justicia, lo que significa que 30 millones de venezolanos están ahora más cerca de la libertad, pero también que Estados Unidos es hoy un país más seguro”.

A través de un comunicado, la oenegé de defensa de los derechos humanos Provea se pronunció acerca de la transición. Entre otros aspectos remarcó que “la única hoja de ruta legítima para superar más de una década de violaciones masivas de derechos humanos y el estrangulamiento de la institucionalidad debe estar anclada en la noción de una sociedad democrática, justa y participativa, en el marco de un Estado de democrático que garantice la vigencia de la justicia social y el pleno respeto de los derechos humanos”.