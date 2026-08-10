UNAM mantiene sedes para examen presencial tras detectar posibles trampas con IA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descartó cambiar las sedes asignadas para el examen presencial de control de ingreso a licenciatura, ordenado tras detectarse posibles trampas con inteligencia artificial (IA) y otras irregularidades en la primera prueba en línea, pese a las quejas de aspirantes que deberán viajar a ciudades alejadas de sus lugares de residencia.

En las recomendaciones anexas a las citas individuales de examen, difundidas este domingo por aspirantes en redes sociales, la institución señaló que la asignación se realizó mediante “criterios de regionalización”, con el objetivo de reducir, en la medida de lo posible, los tiempos y costos de traslado.

“Por esta razón, no será posible realizar cambios de sede”, señala el documento.

La institución reconoció que el proceso puede implicar un traslado desde el lugar de residencia y recomendó a quienes deban recorrer largas distancias organizar con anticipación el transporte, hospedaje y alimentación.

Jóvenes asisten a las instalaciones de Ciudad Universitaria en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

Posteriormente, la UNAM informó en un comunicado que 43,619 aspirantes, equivalente al 74.3% de los 58,783 convocados, ya habían obtenido su cita con fecha, sede y horario hasta la tarde de este domingo.

La institución defendió la habilitación, “por primera vez”, de tres sedes fuera de Ciudad de México -León, Oaxaca y Tijuana- con el objetivo de acercar el proceso a los jóvenes de otros estados.

El examen se realizará entre el 12 y el 19 de agosto.

El viernes pasado, la UNAM habilitó la consulta de las citas para los casi 59,000 aspirantes convocados a la evaluación presencial, luego de que una revisión del proceso detectara resultados estadísticamente atípicos y posibles irregularidades en el examen virtual.

Sin embargo, varios aspirantes denunciaron en redes sociales asignaciones que los obligarían a viajar a estados lejanos a sus residencias.

Entre los casos difundidos se encuentran jóvenes residentes en Nuevo León y Tamaulipas (noreste) enviados a Tijuana (Baja California, noroeste), así como aspirantes de Michoacán (oeste), Estado de México (centro) y Yucatán (sureste), convocados en Oaxaca (suroeste) o Ciudad de México (centro).