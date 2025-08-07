Panamá, 07 de agosto del 2025

    Operatividad

    United Airlines ‘resuelve’ problema técnico que provocó un millar de retrasos en Estados Unidos

    EFE
    Foto de archivo de United Airlines procedente del aeropuerto de Nueva York. EFE

    United Airlines informó este jueves que ha “resuelto” el problema técnico que provocó desde la tarde de ayer un millar de retrasos y decenas de cancelaciones en los aeropuertos de Estados Unidos, sin embargo, la operatividad aún no ha vuelto a la normalidad.

    “Estamos trabajando con los clientes para llevarlos a sus destinos tras una interrupción tecnológica el miércoles por la noche. El problema tecnológico subyacente ha sido resuelto y, aunque esperamos retrasos residuales, nuestro equipo trabaja para restaurar nuestra operacionales normales”, dijo la empresa en un comunicado.

    El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, dijo ayer en X que había hablado con el consejero delegado de la aerolínea, Scott Kirby, y aclaró que se trataba de un problema interno “no relacionado con el sistema de control de tráfico aéreo general”.

    United Airlines dijo este jueves que el problema técnico afectó a un sistema que contiene información de los vuelos y que alimenta otras herramientas digitales, como las que calculan el peso y el equilibrio de los aviones o siguen sus horarios, y aclaró que no era un ciberataque.

    Según el portal Flightaware, son más de 1,000 los vuelos que sufrieron retrasos y unos 40 vuelos fueron cancelados.

    Los aeropuertos de Chicago, Denver, Newark, Houston y San Francisco se vieron afectados por el problema, según la Administración Federal de Aviación (FAA), que avisó de que “algunos retrasos pueden persistir mientras siguen trabajando en el proceso de recuperación”.

