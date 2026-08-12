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    EL PROGRAMA EMPIEZA EN OCTUBRE

    Universidad de Arizona crea licenciatura para formar ‘influencers’

    Videos, pódcast, redes sociales y ética: así es la nueva licenciatura de ASU que busca preparar a la próxima generación de creadores de contenido.

    EFE
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    Universidad de Arizona crea licenciatura para formar ‘influencers’
    Los aspirantes a “influencers” estudiarán cómo hacer crecer su marca y crear publicaciones de gran impacto. Foto/Pixabay

    La Universidad Estatal de Arizona (ASU) creó este año una licenciatura para formar “influencers”, en la que los estudiantes aprenderán a construir una marca en redes sociales y a afrontar los desafíos éticos de esta industria.

    Durante el programa, que inicia en octubre próximo de forma presencial y en línea, los aspirantes a “influencers” estudiarán cómo hacer crecer su marca y crear publicaciones de gran impacto en formatos de video, pódcast y diversas plataformas de redes sociales.

    La nueva especialización forma parte de la prestigiosa escuela de periodismo de Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication de ASU.

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    “El programa de Licenciatura en Creación de Contenidos te prepara para convertirte en ‘influencer’ y narrador estratégico capaz de prosperar en la economía de los creadores, un sector en rápida evolución”, señaló ASU en un comunicado de prensa sobre el nuevo programa.

    Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar los cursos requeridos en el campo universitario de ASU en Phoenix (Arizona), en Los Ángeles (California) o en línea.

    La universidad busca llegar a un creciente mercado de grupo de jóvenes liderados por la Generación Z, quienes han crecido rodeados de las redes sociales y admirando a famosos ‘influencers’.

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    El programa les promete capacitarlos para desempeñar funciones empresariales como es el desarrollo de su propia marca.

    En su página web, ASU indica que la creación de contenido va mucho más allá de solo hacer videos y subirlos a las redes, también implica tomar decisiones éticas que impactan no sólo al autor, sino a aquellos que lo siguen.

    EFE

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