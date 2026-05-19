Panamá, 19 de mayo del 2026

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    ESTADOS UNIDOS

    Uno de los atacantes de la mezquita de San Diego robó tres armas de la casa de su madre

    EFE
    Uno de los atacantes de la mezquita de San Diego robó tres armas de la casa de su madre
    Fotografía que muestra una cinta de advertencia durante un operativo de la Policía de San Diego en el Centro Islámico de San Diego. EFE/Omar Alonso

    Las autoridades policiales de San Diego, California (Estados Unidos), aseguraron este lunes que uno de los adolescentes implicados en el tiroteo que dejó tres muertos en la mezquita más grande de la ciudad, sustrajo tres armas de fuego de la vivienda de su madre previo al incidente.

    El dato fue revelado en una conferencia de prensa por el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, quien explicó que la madre del sospechoso, de 17 años, alertó a las autoridades tras notar la desaparición de su hijo, su vehículo y varias armas almacenadas en la casa familiar.

    Según Wahl, el hecho de que el adolescente se llevara tres armas llevó a los investigadores a considerar que podía representar una amenaza más amplia, lo que elevó el nivel de la evaluación de riesgo durante el operativo de búsqueda.

    Aunque la policía no precisó si se trataba del mismo sospechoso, también detalló que uno de ellos dejó una carta suicida encontrada por la madre, en la que hacía comentarios sobre superioridad racial.

    Uno de los atacantes estaría vinculado a la escuela secundaria Madison, ubicada a 1.6 kilómetros de la mezquita, según los avances de la investigación que ahora se encuentra en una fase de obtener ordenes judiciales para inspeccionar las residencias de los adolescentes.

    Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el hecho de “terrible” y dijo que ofrecerían una sesión informativa del hecho a cargo del director del FBI, Kash Patel.

    Las tres víctimas mortales han sido identificadas y sus familias notificadas, pero la policía detalló que tardará unos días en finalizar el proceso para poder hacer públicos sus nombres.

    EFE

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