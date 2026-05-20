Unos 25 presos políticos excarcelados en Venezuela tras promesa de liberaciones, dice ONG

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Al menos 25 presos políticos han sido excarcelados en lo que va de esta semana en Venezuela, según la ONG Foro Penal, que se encuentra verificando los casos, luego de que el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, prometiera la liberación de 300 personas antes del viernes.

“Hasta ahora hemos verificado la excarcelación de 25 presos políticos esta semana (desde el 18 de mayo)”, dijo en X el abogado Alfredo Romero, director presidente de la ONG líder en la defensa legal de estos detenidos.

Más temprano, el director vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, había dicho en la misma red social que la gran mayoría de los excarcelados eran hombres.

“Nuestro equipo en todo el país se mantiene de guardia”, indicó Himiob.

El martes, Rodríguez prometió la liberación de un grupo de 300 personas esta semana, como parte de una nueva tanda de excarcelaciones, de forma paralela a las otorgadas mediante la ley de amnistía aprobada en febrero pasado, que ha llegado a beneficiar a más de 8,000 personas, muchas de las cuales estaban en libertad condicional.

El Gobierno además concedió cientos de libertades condicionales en enero pasado, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, que las autoridades cifraron en más de 800 , aunque ONG aseguraban que el número era menor.

Liberación de presos políticos debe ser total y sin restricciones pic.twitter.com/PTrq9L9fGx — Alfredo Romero (@alfredoromero) May 20, 2026

Entre los excarcelados en este nuevo grupo están tres funcionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas que fueron condenados por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez (1999-2013) en 2002.

Rodríguez dijo en la sesión ordinaria del martes que las nuevas liberaciones comenzaron el lunes, con la excarcelación de una adolescente de 16 años y de Merys Torres de Sequea, de 71 años, madre del capitán Antonio Sequea, condenado a 24 años de prisión por formar parte de un ataque marítimo fallido contra el Gobierno de Maduro en mayo de 2020.

El diputado anunció estas medidas en momentos en que partidos opositores exigen una investigación independiente y con apoyo internacional de la muerte bajo custodia del Estado del preso político Víctor Hugo Quero Navas, de la que el Gobierno informó el pasado 7 de mayo, luego de 16 meses de denuncias sobre su desaparición por parte de la madre, Carmen Teresa Navas, quien falleció el domingo pasado.

El anuncio también llegó una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su Gobierno va a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.