Panamá, 22 de marzo del 2026

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    Servicios de emergencia

    Unos 30 heridos, entre ellos 4 graves, tras impacto de un misil en Arad, sur de Israel

    EFE
    Unos 30 heridos, entre ellos 4 graves, tras impacto de un misil en Arad, sur de Israel
    Ataque en ciudad israelí de Arad. EFE

    Una treintena de personas, entre ellas al menos cuatro en estado grave, resultaron heridas este sábado tras el impacto directo de un misil en la ciudad israelí de Arad, en la región meridional del Néguev, según informaron diferentes servicios de emergencias.

    “Los equipos médicos de United Hatzalah están respondiendo a múltiples incidentes en la región de Arad, donde atienden a más de 30 heridos en diversas ubicaciones. Algunos de los heridos se encuentran inconscientes”, detalla este grupo de voluntarios paramédicos.

    Por su parte, los paramédicos del Magen David Adom dijeron que al menos cuatro personas resultaron heridas graves, entre ellas una niña de cinco años, y que están investigando si hay personas atrapadas tras el derrumbe de un edificio.

    Mientras, los equipos de bomberos dijeron que el impacto se ha producido en el centro de la ciudad, dañando tres edificios y causando un fuego “en el cuarto piso” de uno de ellos, según un comunicado.

    EFE

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