Panamá, 07 de mayo del 2026

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    Crucero HM Hondius

    Hantavirus en crucero: unos 30 pasajeros desembarcaron días después de la primera muerte a bordo

    EFE
    Hantavirus en crucero: unos 30 pasajeros desembarcaron días después de la primera muerte a bordo
    Personal médico con ambulancias en el aeropuerto de Schiphol, cerca de Ámsterdam, Países Bajos, 7 de mayo de 2026. El segundo avión de evacuación médica con una persona enferma a bordo del crucero MV Hondius se dirigía a los Países Bajos. EFE

    Una treintena de pasajeros que viajaba a bordo del crucero HM Hondius desembarcaron en la isla de Santa Elena el pasado 24 abril, días después de producirse la primera muerte a bordo por el primer brote de hantavirus, y están siendo rastreados para detectar si pudieron producirse contagios adicionales.

    +info

    Un hombre que viajó en el crucero MV Hondius es hospitalizado en Suiza por hantavirusBrote de hantavirus en crucero: España autoriza llegada del MV Hondius

    La compañía operadora del barco, Oceanwide Expeditions, confirmó este jueves que los 30 pasajeros bajaron del crucero en el territorio insular británico de ultramar en esa fecha.

    “Esa cifra incluía el cuerpo del pasajero que murió a bordo del MV Hondius el 11 de abril”, considerado la primera víctima mortal del brote tras experimentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve, según precisó la firma en un comunicado.

    Entre ellos también estaba la mujer holandesa de 69 años, esposa del fallecido, y que murió a su vez el 26 de abril en Johannesburgo tras tomar un vuelo hasta allí desde Santa Elena y tratar sin éxito de embarcar en otro avión hacia Ámsterdam.

    El tercer deceso relacionado con ese brote fue el de una segunda pasajera, fallecida a bordo el 2 de mayo.

    “Estamos trabajando para obtener los datos de todos los pasajeros y la tripulación que embarcaron y desembarcaron en las distintas escalas del buque MV Hondius desde el 20 de marzo”, dijo la operadora, que añadió que continúa “en cooperación estrecha” con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las autoridades neerlandesas y las embajadas de los países de origen de los pasajeros.

    Hasta la fecha no se había informado sobre esta parada que realizaron en Santa Elena más pasajeros del barco además de la mujer neerlandesa acompañando el cuerpo de su marido.

    Suiza confirmó el miércoles un contagio en ese país que afecta a un pasajero que viajó en el crucero y retornó a su país a finales de abril, y que podría ser uno de los que desembarcó en Santa Elena.

    A los ocho casos confirmados como contagios o sospechosos anunciados el miércoles por la OMS se sumó hoy el de una azafata neerlandesa que se encuentra hospitalizada en Ámsterdam con síntomas leves, y quien estuvo en contacto con la antes citada mujer de 69 años cuando esta trató de tomar un vuelo de KLM desde Johannesburgo.

    EFE

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