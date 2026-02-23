‘Usted no está muerto, compadre. Al contrario; ahora es que usted comienza a vivir’: Así despide Rubén Blades a Willie Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El cantautor panameño Rubén Blades despidió a su excompañero musical Willie Colón, fallecido el pasado sábado 21 de febrero, con un extenso y emotivo escrito en el que repasó su historia compartida, sus diferencias personales y el legado que ambos dejaron en la música.

Colón, nacido como William Anthony Colón, fue descrito por Blades en su blog, La Esquina de Rubén, como “un titán de la música del género de salsa”.

Blades recordó que la última vez que vio a Colón fue el 3 de abril de 2023, durante el velorio del bongosero Jorge “Georgie” González. El reencuentro —según narró— sorprendió a los presentes, pero fue cordial.

“A pesar de los pesares que existían y existirán”, escribió, ambos mantuvieron respeto por lo que construyeron juntos durante seis años y seis discos que, afirmó, abrieron nuevas direcciones musicales dentro de un género lleno de grandes talentos.

Wiilie Colón y Rubén Blades siempre disfrutaron juntos al ritmo de la salsa. Tomada de internet

Blades evocó el primer encuentro con Colón, ocurrido entre 1967 y 1968 en la plaza 5 de Mayo, en Panamá, cuando el joven trombonista se presentó junto a Héctor Lavoe en carnavales. “La energía y sentimiento de rebeldía que emanaban de la joven banda me convirtió en un fan para siempre”, relató.

El artista panameño destacó que la combinación entre ambos transformó la estructura tradicional de la salsa, ampliando su contenido hacia temas urbanos, sociales y políticos.

“Sin haberlo premeditado, nuestra combinación proyectaría al género afrocubano a otras dimensiones”, escribió, al subrayar que Colón comprendió el sentido panamericano de sus composiciones y permitió que alcanzaran proyección internacional.

Entre los trabajos que resaltó estuvo el álbum Siembra, considerado uno de los más influyentes del género. Blades recordó que el llamado a la unidad latinoamericana grabado al final de “Plástico” —tema incluido en esa producción— antecede manifestaciones recientes de identidad cultural, como la exhibición de banderas latinoamericanas en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, a cargo del artista puertoriqueño, Bad Bunny.

Rubén Blades y Willie Colon. Fania Records.

Cabe resaltar que ambos artistas lanzaron en 1978 Siembra, considerado el disco de salsa más vendido de todos los tiempos, con temas como Pedro Navaja y Buscando Guayaba.

El texto no eludió los desacuerdos. Blades mencionó la demanda judicial que Colón interpuso en su contra por dinero perdido en un concierto y cuestionó que nunca recibiera una disculpa tras comprobarse la responsabilidad de la empresa involucrada.

Una reseña de la agencia EFE recuerda que el conflicto entre Blades y Colón se originó en 2003, tras el concierto en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan por los 25 años de Siembra, cuando el artista de raíces puertoriqueñas, acusó al panameñ de no pagarle lo acordado.

Blades explicó que cobraría $350 mil por el evento y que, luego de cubrir gastos de producción, dividiría las ganancias con Colón. Sin embargo, aseguró que solo recibió 68 mil dólares, mientras que Colón lo demandó en 2007 alegando que se le adeudaban 115 mil.

En 2013, el juez federal Bruce J. McGiverin falló a favor de Blades, al concluir que la empresa promotora manejó los fondos sin autorización y los utilizó para saldar deudas propias.

Asimismo, expresó su desacuerdo con el respaldo político que Colón ofreció al “político más mentiroso, narcisista y racista que se haya visto en Estados Unidos”.

Sin embargo, enfatizó que esas diferencias no borran el afecto ni el respeto por su trabajo conjunto. “Nunca permitiré que el odio forme parte de nuestra pasada relación”, sostuvo.

Rubén Blades y Wiilie Colón, los salseros que le cantaron juntos a la vida, que te da sorpresas. Tomada de Internet.

Para Blades, la unión entre un músico neoyorquino de ascendencia puertorriqueña y un panameño permitió consolidar mensajes de unidad, solidaridad y esperanza que trascendieron fronteras.

“Willie Colón se ha ido, pero solo físicamente”, escribió. “Su extraordinario legado continuará presente a través de personas que amen la música y el baile”.

El mensaje cerró con una despedida directa: “Descansa en paz, Willie Colón… Usted no está muerto, compadre. Al contrario; ahora es que Usted comienza a vivir”.

Willie Colón, quien se consolidó como uno de los artistas más relevantes, dejó una huella imborrable con más de 32 álbumes grabados, nueve Discos de Oro, cinco de Platino y la venta de más de ocho millones de discos en todo el mundo.