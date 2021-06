Vacuna covid de Novavax muestra 93% de eficacia contra variantes

La vacuna experimental contra el covid-19 desarrollada por Novavax Inc. mostró una gran eficacia contra el coronavirus, incluidas las variantes mutadas, en un gran ensayo.

La vacuna tuvo un 90% de eficacia para prevenir casos sintomáticos de covid y 100% de eficacia en la prevención de síntomas moderados y graves, informó el lunes la firma estadounidense de biotecnología. La vacuna mostró una efectividad de 93% contra variantes de preocupación, indicó.

La vacuna utiliza una tecnología de proteína recombinante, también utilizada en la vacuna experimental desarrollada por Sanofi y GlaxoSmithKline Plc. Con más de 90%, la eficacia general de la vacuna se acerca a las tasas reportadas para las vacunas de ARNm desarrolladas por Pfizer Inc.-BioNTech SE y Moderna Inc., y para la vacuna Sputnik V de Rusia, que utiliza tecnología de vectores virales. Sin embargo, los inmunólogos tienden a advertir que no se comparen resultados de eficacia en diferentes ensayos, ya que las condiciones y los métodos de evaluación no son los mismos.

El ensayo de fase 3 de Novavax incluyó a casi 30.000 participantes en Estados Unidos y México y estudió la eficacia de la vacuna contra las principales variantes que circulan en EE.UU., según definieron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Solo se detectó un caso de la altamente contagiosa cepa delta –que se identificó por primera vez en India y sigue siendo poco común en EE.UU.– entre los participantes del ensayo, por lo que la eficacia de la vacuna contra ella no es concluyente.

En los resultados publicados en marzo de un ensayo realizado con 15.000 personas en el Reino Unido, la vacuna demostró 90% de eficacia en la prevención de los síntomas del covid en todas las variantes y la versión original del virus.

La compañía señaló anteriormente que no solicitaría autorización para la vacuna en EE.UU. y Europa hasta el tercer trimestre del año. Novavax indica que va rumbo a alcanzar una capacidad de fabricación de 100 millones de dosis por mes para fines del tercer trimestre, y de 150 millones por mes para fines de 2021.