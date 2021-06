Vacunación desigual en Estados Unidos muestra regiones en riesgo

La brecha entre las regiones con mayores tasas de vacunación y las menos vacunadas en Estados Unidos se disparó en los últimos tres meses y continúa ampliándose a pesar de los esfuerzos para convencer a más estadounidenses de que se vacunen contra la Covid-19.

A nivel nacional, las noticias parecen buenas. Aproximadamente 300,000 personas se vacunan por primera vez contra la Covid-19 diariamente en Estados Unidos, y el 54% de la población total del país ya recibió al menos una dosis.

La campaña de vacunación de Estados Unidos es de las más exitosas del mundo, los estados eliminaron las restricciones a la actividad económica y la socialización, y las hospitalizaciones bajaron.

Pero datos recientes a nivel de condado muestran que las cifras nacionales ocultan realidades muy diferentes del ritmo de vacunación.

En el grupo de condados menos vacunados, muchos de los cuales se encuentran en las regiones sur y central de Estados Unidos, menos de la mitad de las personas recibieron al menos una dosis de la vacuna contra la Covid-19, en relación con los condados con tasas más altas en las ciudades y las costas. Esos lugares menos vacunados tampoco están recuperando el atraso. La brecha entre los condados más y menos vacunados se expande, y los condados rezagados están muy por debajo de los niveles necesarios para evitar futuras olas de Covid.

La desaceleración de la inmunización muestra que, a pesar del “mes de acción” de la administración del presidente Joe Biden para alcanzar su meta de vacunación del 70% de los adultos con al menos una dosis para el 4 de julio, sigue siendo un desafío llegar a algunas áreas.

“Las consecuencias podrían ser bastante graves”, dijo Timothy Callaghan, quien estudia salud rural en Texas A&M University. “Tendremos condados donde la vacunación es poco común y no se acerca a la inmunidad colectiva, y otros donde es alta. Podríamos tener un país dividido entre vacunados y no vacunados”.

Las diferencias en el nivel de vacunación pueden abrir la puerta a una nueva epidemia en otros lugares. Además, pueden crear un terreno fértil para nuevas mutaciones, permitiendo que el virus desarrolle resistencia a las vacunas. Un análisis de la semana pasada de casos de covid en 700 condados, por ejemplo, reveló que la nueva variante delta identificada por primera vez en India, que se cree que es mucho más contagiosa, se ha encontrado con más frecuencia en condados menos vacunados de Estados Unidos.