Panamá, 09 de junio del 2026
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    GUERRA

    Vance dice que Estados Unidos seguirá negociando con Irán aunque Israel no esté de acuerdo

    EFE
    Vance dice que Estados Unidos seguirá negociando con Irán aunque Israel no esté de acuerdo
    Un helicóptero MH-60R Sea Hawk se acerca al USS Delbert D. Black (DDG 119) después de patrullar el mar Arábigo en apoyo al bloqueo de Estados Unidos contra Irán. EFE

    El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, defendió este lunes los esfuerzos de la Administración de Donald Trump para alcanzar un acuerdo con Irán y aseguró que Washington continuará las negociaciones aunque Israel no esté de acuerdo.

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    “Israel puede estar de acuerdo o no, pero fundamentalmente creemos que esto es lo mejor para Estados Unidos”, señaló el vicepresidente al ser cuestionado sobre el avance de las conversaciones con Teherán, durante una entrevista exclusiva con Fox News.

    El vicepresidente defendió la continuidad del diálogo al afirmar que la estrategia de la Casa Blanca busca “reducir los riesgos de conflicto y abrir un espacio real de negociación”, frente a la alternativa de romper el contacto diplomático.

    Vance subrayó que el enfoque actual responde a una evaluación de intereses nacionales, al sostener que cree “que este enfoque sirve mejor a los intereses de Estados Unidos a largo plazo”.

    Vance dice que Estados Unidos seguirá negociando con Irán aunque Israel no esté de acuerdo
    El vicepresidente JD Vance. Getty

    Por su parte, el representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, aseguró que Teherán y Washington siguen trabajando, a través de la mediación de Pakistán, en un acuerdo para poner fin a la guerra entre ambos países.

    Según sus declaraciones, recogidas por la agencia iraní Tasnim, Irán y Estados Unidos están “intercambiando opiniones y perspectivas a través de Pakistán para alcanzar el texto final”.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el lunes a lrán e Israel a dejar de disparar “inmediatamente”, después de que Teherán lanzara ataques con misiles contra territorio de Israel, que ha respondido contra objetivos iraníes.

    Trump intentó el domingo sin éxito aplacar la intención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de contraatacar a Irán, para evitar que entorpeciera las negociaciones de Washington con Teherán para acabar con la guerra.

    EFE

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