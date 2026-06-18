Vance pide a Israel ‘respetar’ el proceso de paz con Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo este jueves que Israel tiene que “respetar” el proceso de paz iniciado con Irán, tras la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, por el bien de la región de Oriente Medio.

“Israel tiene derecho a defenderse, pero, fundamentalmente, los israelíes —al igual que todos los demás— deben respetar este proceso de paz, que es esencialmente beneficioso tanto para ellos como para toda la región”, declaró Vance en una rueda de prensa para dar cuenta del memorando de entendimiento que abre desde hoy el plazo para negociar un acuerdo nuclear definitivo.

Vance aludió al epígrafe de Líbano en el texto por tratarse de un acuerdo sobre “la paz regional”, que implica que la milicia Hezbolá “no lance cohetes ni drones contra los israelíes y que, a su vez, los israelíes no actúen de forma desenfrenada” en el país árabe.

El vicepresidente reconoció una “creciente frustración” por parte del presidente de Donald Trump: “Justo cuando parece que estamos a punto de lograr un avance importante en el acuerdo, de repente se produce una gran explosión en una zona civil de Beirut y pierden la vida muchas personas que nada tienen que ver con Hezbolá”, dijo.

Aún así, Vance consideró que ha habido avances en contener las hostilidades en la región con “menos disparos y ataques”, pero prevé que “surgirán pequeños brotes de violencia de vez en cuando” que tendrán que “gestionar a través del proceso diplomático”.

“El presidente de Estados Unidos lo mencionó hace un par de semanas: un alto el fuego en esa región del mundo simplemente significa que se disparan un poco menos entre sí que antes”, declaró.

Sobre el malestar del Ejecutivo israelí debido a la firma del acuerdo, Vance manifestó que “el problema para Israel no es Donald J. Trump” que es “el único jefe de Estado de todo el mundo que simpatiza con la nación de Israel en este momento, y resulta ser el jefe de Estado de la superpotencia mundial.

“Si yo estuviera en el gabinete del Gobierno israelí, tal vez no estaría atacando al único aliado poderoso que me queda en todo el mundo”, advirtió.

Asimismo declaró que “en los últimos tres meses, dos tercios de las armas defensivas que han protegido” Israel “han sido fabricadas por manos estadounidenses y pagadas con el dinero de los contribuyentes estadounidenses”.

El texto del memorando incluye “la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluyendo el Líbano”, además de “garantizar la integridad territorial y la soberanía del Líbano”.

Israel aseguró hoy que no prevé retirarse completamente del sur del Líbano, lo que para Irán constituye una violación del memorando de entendimiento que podría dejarlo sin efecto, según declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Bagaei.