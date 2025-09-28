Panamá, 28 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA.
    |
    Conflicto

    Vance: Trump quiere que Gaza y Cisjordania sean controladas por quienes ‘viven allí’

    EFE
    Fotografía del 26 de septiembre de 2025 del vicepresidente de EE.UU., JD Vance. EFE/YURI GRIPAS / POOL

    El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este domingo que el presidente, Donald Trump, quiere que la Franja de Gaza y Cisjordania sean controladas por las personas que viven allí una vez cesen las hostilidades.

    “El presidente ha sido muy claro: realmente quiere que Gaza sea controlada por las personas que viven allí, quiere que Cisjordania sea controlada por las personas que viven allí, y quiere que las redes terroristas que rodean a los israelíes sean desmanteladas para que ya no puedan representar una amenaza, especialmente para los civiles inocentes que viven en Israel”, aseguró en declaraciones a la cadena Fox News.

    Estas declaraciones llegan días después de que Trump confirmara que, como había propuesto a líderes árabes y musulmanes en una reunión en el marco de la Asamblea General de la ONU, no iba a permitir a Israel anexionar Cisjordania, cuya ocupación está declarada como ilegal por la Corte Internacional de Justicia.

    En ese mismo encuentro, el mandatario propuso que Gaza sea gestionada por un organismo de transición, apoyado por Naciones Unidas y los países del Golfo, antes de ser devuelta al control palestino.

    El exprimer ministro británico Tony Blair es el candidato de la Casa Blanca para dirigir ese organismo, según la BBC.

    Este plan queda lejos de la propuesta de Trump, hace unos meses, de desplazar a los palestinos de su territorio, reasentarlos en otros países, y levantar la ‘Riviera de Oriente Medio’ en las ruinas de la Franja.

    “Nunca es fácil, como hemos aprendido en Oriente Medio durante muchos años. Este tipo de cosas avanzan a trompicones, y pueden tomar giros muy extraños, pero creo que el presidente nos ha llevado a un punto donde estamos en la última yarda, y todos somos muy optimistas de que podemos cruzar la línea de gol y lograr algo realmente importante para la paz en la región”, añadió el vicepresidente.

    Poco antes de la entrevista, Trump publicó un mensaje en su red social, Truth Social, apuntando a que estaban trabajando en algo especial para la región.

    “Tenemos una verdadera oportunidad de grandeza en Oriente Medio. Todos están a bordo para algo especial, por primera vez en la historia. ¡Lo lograremos!”, escribió.

    El presidente lleva días sugiriendo que está “muy cerca” el pacto entre Hamás e Israel. Trump pide insistentemente que todos los rehenes en Gaza sean liberados de inmediato y de una.

    Una comisión independiente de la ONU y un número creciente de países han calificado la ofensiva militar israelí en Gaza como un genocidio. Hasta la fecha, se contabilizan más de 65,200 palestinos muertos, entre ellos más de 19,000 niños.

    EFE

    Agencia de noticias

