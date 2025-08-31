Panamá, 31 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TENSIONES

    Vandalizan la casa de un ejecutivo de ‘The New York Times’ por su cobertura de Gaza

    EFE
    Vandalizan la casa de un ejecutivo de ‘The New York Times’ por su cobertura de Gaza
    Fachada de 'The New York Times’.

    El edificio de Manhattan donde vive el editor ejecutivo del The New York Times (NYT) fue vandalizado en la madrugada del sábado con pintura roja y un mensaje que criticaba la cobertura del periódico sobre el ataque del 7 de octubre y el posterior asedio de Israel en la Franja de Gaza.

    “Joe Kahn miente, Gaza muere”, rezaban las pinturas con el nombre del editor del NYT, de 61 años.

    El Departamento de Policía de Nueva York se desplazó hasta el domicilio y, al llegar, observaron “pintura en las escaleras y en las puertas de la entrada”, detallaron las autoridades en un comunicado.

    Las fotos del lugar muestran pintura roja salpicada en la fachada del edificio y un mensaje negro en el suelo frente a la entrada.

    No se han realizado arrestos en relación con el incidente y la investigación está en curso, según informó la Policía.

    Hace un mes, la fachada de la sede de la prestigiosa cabecera también fue vandalizada con pintura roja y un mensaje similar: “NYT miente, Gaza muere”.

    “Si bien apoyamos el derecho de grupos e individuos a expresar su punto de vista, no permitiremos que estos grupos nos impidan cubrir el conflicto de forma completa e imparcial”, declaró Danielle Rhoades Ha, portavoz del NYT, entonces.

    Gaza “es uno de los acontecimientos globales más divisivos de la historia reciente”, añadió en aquel momento.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Juez suspende cumplimiento de pena de 32 meses de prisión a la exministra Alma Cortés. Leer más
    • Acuerdo con Chiquita en Panamá establece que las fincas bananeras serán operadas por terceros. Leer más
    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • Este viernes también hay Agroferias del IMA; conoce en qué provincias. Leer más
    • Anuncian el retorno de Chiquita a Panamá; Gobierno firmó memorando de entendimiento con la bananera. Leer más
    • Estos son los puntos de venta de las Agroferias del IMA para este jueves 28 de agosto. Leer más
    • ¿Quién administrará los nuevos puertos? El Canal de Panamá prepara licitación abierta. Leer más