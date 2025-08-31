Vandalizan la casa de un ejecutivo de ‘The New York Times’ por su cobertura de Gaza

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El edificio de Manhattan donde vive el editor ejecutivo del The New York Times (NYT) fue vandalizado en la madrugada del sábado con pintura roja y un mensaje que criticaba la cobertura del periódico sobre el ataque del 7 de octubre y el posterior asedio de Israel en la Franja de Gaza.

“Joe Kahn miente, Gaza muere”, rezaban las pinturas con el nombre del editor del NYT, de 61 años.

El Departamento de Policía de Nueva York se desplazó hasta el domicilio y, al llegar, observaron “pintura en las escaleras y en las puertas de la entrada”, detallaron las autoridades en un comunicado.

Las fotos del lugar muestran pintura roja salpicada en la fachada del edificio y un mensaje negro en el suelo frente a la entrada.

No se han realizado arrestos en relación con el incidente y la investigación está en curso, según informó la Policía.

Hace un mes, la fachada de la sede de la prestigiosa cabecera también fue vandalizada con pintura roja y un mensaje similar: “NYT miente, Gaza muere”.

“Si bien apoyamos el derecho de grupos e individuos a expresar su punto de vista, no permitiremos que estos grupos nos impidan cubrir el conflicto de forma completa e imparcial”, declaró Danielle Rhoades Ha, portavoz del NYT, entonces.

Gaza “es uno de los acontecimientos globales más divisivos de la historia reciente”, añadió en aquel momento.