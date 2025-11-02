Panamá, 02 de noviembre del 2025

    APARATO

    Vanguard, el hábitat submarino que permitirá a los humanos vivir y trabajar bajo el mar

    EFE
    Se trata de una nave alargada de color amarillo, con una puerta que parece la de un cohete espacial. EFE

    La empresa de ingeniería oceánica DEEP presentó en Miami este miércoles Vanguard, el primer hábitat submarino diseñado para misiones de investigación de larga duración, que permitirá a equipos de cuatro personas vivir y trabajar bajo el mar.

    Se trata de una nave alargada de color amarillo, con una puerta que parece la de un cohete espacial que abre camino a un profundo pasillo de acero de 12,1 metros de largo y 3,7 metros de ancho, lleno de artificios, botones y pantallas.

    “Queremos hacer los humanos acuáticos otra vez”, dijo a EFE el director de operaciones del hábitat DEEP Roger García, al mostrar el submarino en un hangar de Miami.

    Desde hace unas cuatro décadas, la construcción de los hábitat marinos había sido relegada por la exploración espacial. Tras las misiones pioneras de los años 60 y 70, como Conshelf II y Tektite, la comunidad científica centró sus esfuerzos y recursos en la exploración espacial, relegando los proyectos submarinos a un papel secundario como simples simuladores de condiciones extremas.

    Roger Garcia, director de proyecto. EFE

    García subrayó que su primera misión Vanguard se convertirá en un centro de investigaciones científicas oceánicas y ambientales, con fisiología y tecnología avanzada de buceo, entrenamiento para vuelos espaciales y restauración de arrecifes de coral.

    Por ahora, aquellos que se sumerjan en el Vanguard podrán hospedarse a bordo del submarino desde una semana “hasta treinta días si quieren”, detalló.

    Vanguard servirá también para investigar el cuerpo humano: “Vamos a salir del submarino mediante la descompresión y tendremos sensores” que monitorearán en tiempo real la formación de burbujas de gas en la sangre, para observar cómo responde el cuerpo humano a los cambios de presión y mejorar los protocolos de seguridad.

    Aunque por ahora será un espacio de trabajo, el experto espera que al final de este año o al principio del siguiente las personas podrán vivir en Vanguard.

    El nombre, que en inglés significa “vanguardia” o “guardia avanzada”, simboliza su papel pionero en una nueva era de exploración humana bajo el océano, señaló.

    Vista interior del dormitorio del hábitat humano submarino piloto Vanguard DEEP, expuesto en un almacén en Miami. EFE

    La nave, que parece de la película ‘Interestelar’, cuenta con una pequeña habitación con dos literas -que se convierten en una sala de estar con una mesa central-, un baño y una pequeña ‘cocina’, llena de sobres de comida preparada para calentar en agua, algo “bien fácil”, aseguró García.

    “Aquí se puede dormir, descansar, llamar a la familia y trabajar”, describió, como si se tratara de una vivienda normal y corriente.

    Este submarino cuenta también con un centro de buceo donde las personas se pondrán su traje para salir a través de una ‘moon pool’, una apertura en el suelo con acceso directo al agua.

    García dijo que cuando imaginamos un submarino, a menudo es inmerso en las oscuras profundidades del océano, donde no llega ni un rayo de sol, pero “este primer Vanguard no va a estar muy profundo, va a estar entre 60-70 pies (18 a 21 metros), donde todavía llega bastante luz”.

    Un casco de buceo de acero inoxidable se exhibe dentro del hábitat humano submarino piloto del Vanguard DEEP, expuesto en un almacén en Miami, Florida. EFE

    Manifestó que los astronautas de la NASA, quienes llevan trabajando 20 años con DEEP, se entrenarán en el Vanguard para futuras misiones en el espacio, pues “es como estar viviendo en el Space Station (Estación Espacial Internacional), pero en este caso es una ‘underwater station’”.

    Cuando los ingenieros terminen de realizar todos los exámenes necesarios, Vanguard se sumergirá en una localización que todavía no ha hecho pública, pero que apunta que será en los Cayos de Florida.

    Esta misión abre las puertas para que pronto los humanos puedan volver a vivir bajo el agua y dominar cada vez más este hábitat en el que queda tanto por descubrir, concluyó el experto.

    EFE

    Agencia de noticias


