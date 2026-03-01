Misil cae en carretera de Jerusalén y deja varios heridos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Varias personas resultaron heridas la noche de este domingo tras caer un misil en una carretera en el área de Jerusalén, donde la Policía reportó impactos de fragmentos caídos en la zona.

Las cifras de heridos varían de acuerdo a la información aportada por los diferentes servicios de emergencias.

Mientras que los Bomberos de Israel dieron en un primer momento siete heridos, el servicio de socorro Magen David Adom (MDA) informó de seis en un primer momento y luego de cinco, de los cuales, añadió, dos eran por ansiedad.

La Policía reportó en un comunicado más reciente a seis heridos.

El proyectil cayó en una carretera de salida de Jerusalén, donde las imágenes ofrecidas por los servicios de emergencias muestran un gran cráter en la vía con un vehículo dañado al lado.

Los paramédicos del MDA informaron de que han tratado a un hombre de 46 años en estado moderado por heridas de metralla, quien fue evacuado al hospital Shaarei Tzedek, otras dos personas con heridas leves y dos más con un cuadro de ansiedad.

“Agentes de policía y expertos en desactivación de bombas se dirigen al lugar de los hechos para realizar exploraciones y neutralizar cualquier amenaza potencial”, informó a su vez la Policía israelí.

🇮🇷💥🇮🇱 Uno de los misiles balísticos iraníes logró atravesar la defensa antiaérea israelí y alcanzó Jerusalén.



Según las imágenes de las consecuencias, el impacto se produjo en una carretera por la que en ese momento circulaba un automóvil. pic.twitter.com/WABzyTWuAO — Te lo resumo 🗞️ (@ResumenExpres) March 1, 2026

No se ha informado de más heridos en ninguna otra zona impactada de la ciudad santa.

Fruto de una andanada previa, un misil impactó contra una zona comercial en el área metropolitana de Tel Aviv, en la que los bomberos se encuentran llevando a cabo trabajos de búsqueda, según un comunicado compartido por el cuerpo.

Desde allí, “un herido fue evacuado de la escena en condición leve y transferida por el personal médico”.

Además, el MDA había señalado previamente que un herido moderado con una lesión en la cara había sido trasladado al Hospital Sheba de Tel Hashomer (en Ramat Gan, a las afueras de Tel Aviv), aunque no identificaron si provenía del centro comercial o de un edificio de una planta que también se vio afectado.

Un total de nueve personas han muerto este domingo tras el impacto de un misil iraní en la localidad de Beit Semesh, situada a unos 30 kilómetros de Jerusalén. Al menos cuatro de ellas fallecieron en el refugio de una sinagoga, que resultó semidestruido por el proyectil.

Equipos de emergencia trabajan en el centro de Tel Aviv, tras el lanzamiento de misiles de Irán. EFE/MDA

Otras 45 personas resultaron heridas en el impacto del misil, entre ellas tres heridos graves y tres moderados. Uno de los heridos graves es un niño de cuatro años, señaló el complejo médico Shaare Zedek de Jerusalén, al que fue trasladado.

Más de 200 personas han muerto en Irán por los ataques de Israel y Estados Unidos, entre ellas 148 por un bombardeo contra una escuela de primaria en Minab (sur del país). Mientras, en Israel son 10 los fallecidos por impactos de misiles iraníes en el país.

La primera víctima mortal reportada en Israel, concretamente en un impacto en un edificio de Tel Aviv acaecido este sábado, es una mujer de 32 años de nacionalidad filipina que se dedicaba a cuidar a una anciana de mismo inmueble. Se llamaba Mary Ann V. de Vera.