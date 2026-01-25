Varios heridos por un rayo durante la manifestación en apoyo a Bolsonaro en Brasilia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Varias personas resultaron heridas este domingo por la caída de un rayo en la plaza de Brasilia donde se concentraban simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro para pedir su libertad tras ser condenado por golpismo, informaron fuentes oficiales.

Según el Cuerpo de Bomberos, citado por CNN Brasil y G1, hubo un número no confirmado de heridos que calculan entre 15 y 34, algunos de los cuales fueron conducidos al hospital en estado grave.

🇧🇷 | AHORA: Varios heridos tras impacto de un rayo sobre una manifestación en Brasil. pic.twitter.com/intrCaEQLX — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 25, 2026

Los manifestantes estaban cerca de la Plaza do Cruzeiro, donde estaba previsto que finalizara la marcha promovida por el diputado ultra Nikolas Ferreira en defensa del exmandatario, condenado y preso por tramar un golpe de Estado.

La jornada de este domingo ha estado marcada por las fuertes lluvias que han azotado el Distrito Federal, condiciones que, sin embargo, no han impedido que se sumaran miles de personas a la movilización.

“Cayó un rayo y entonces todo el mundo cayó al suelo. No entendimos nada hasta que logramos levantarnos y ayudarnos unos a otros; había mucha gente corriendo. Los bomberos y los servicios médicos de emergencia ya estaban allí preparados, pero era demasiada gente al mismo tiempo”, explicó a G1 el comerciante Alfredo Santana.

La protesta de hoy es la última etapa de una caminata que empezó el lunes pasado, cuando Ferreira partió desde Paracatu, en el interior del estado de Minas Gerais, en dirección a la capital brasileña, durante la cual lo acompañó un grupo de seguidores y aliados del exmandatario.

El congresista, una de las voces de la extrema derecha brasileña más activas en redes sociales, asegura haber recorrido unos 240 kilómetros a pie por una autopista federal.

Este domingo, se le sumaron miles de personas a su paso por Brasilia, la mayoría vestidas con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña.

Los acólitos del líder ultraderechista exigen su libertad, después de que el pasado 11 de septiembre fuera condenado a 27 años y 3 meses de prisión por “liderar” un complot golpista para mantenerse en el poder, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

Una vez agotadas las apelaciones, la corte ordenó la ejecución de la sentencia a finales de noviembre, primero en un cuarto de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia y, desde el pasado 15 de enero, en un complejo penitenciario, también en la capital.

Los abogados del ex jefe de Estado (2019-2022) han solicitado en diversas ocasiones la prisión domiciliaria de su cliente por su delicado estado de salud, pero el Supremo ha negado todos los recursos presentados hasta la fecha.