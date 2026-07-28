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    RETIRAN ALERTA DE TSUNAMI

    Terremoto de magnitud 7.1 en Japón deja decenas de heridos en Kumamoto

    Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia.

    EFE
    Terremoto de magnitud 7.1 en Japón deja decenas de heridos en Kumamoto
    La pared exterior de un restaurante se derrumbó tras el terremoto ocurrido en la ciudad de Kumamoto, en el suroeste de Japón. EFE

    Varias personas resultaron heridas este martes en el terremoto de magnitud 7.1 registrado en la zona de la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, según medios locales, mientras que las autoridades retiraron la alerta por tsunami emitida tras el sismo.

    Aunque todavía no hay información oficial sobre heridos o víctimas, la cadena de televisión pública NHK dijo que al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales tras el sismo en Kumamoto. La Policía de la prefectura dijo que está tratando de contactar con nueve personas cuya ubicación se desconoce.

    Además, un centro comercial de la zona sufrió una explosión durante la tarde, aunque de momento se desconoce si alguien resultó herido en el incidente, y las autoridades tratan de determinar si hay personas atrapadas.

    En imágenes publicadas por NHK puede verse el centro comercial, ubicado en la localidad de Kashima, en la prefectura de Kumamoto, con parte de la pared desprendida y el tejado colapsado.

    Según información de las autoridades citada por la cadena, al menos 12 viviendas han colapsado y cuatro personas se encuentran atrapadas en la prefectura, donde se llegó a registrar el nivel máximo en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

    Terremoto de magnitud 7.1 en Japón deja decenas de heridos en Kumamoto
    Un muro de piedra del castillo de Kumamoto se derrumbó tras el terremoto ocurrido en la ciudad de Kumamoto, en el suroeste de Japón, el 28 de julio de 2026. EFE

    Además, se han desatado hasta siete incendios en toda la prefectura tras el temblor, al que siguieron una serie de sismos de menor intensidad en la zona.

    NHK mostró durante la tarde imágenes de algunas viviendas y edificios colapsados, además de carreteras dañadas en varios puntos de la región.

    Miles de personas permanecen sin electricidad en la zona, y las autoridades han pedido a la población que esté alerta por la posibilidad de que se produzcan nuevos temblores.

    El sismo tuvo lugar a las 16.27 hora local (07.27 GMT), y su epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla japonesa de Kyushu, detalló la agencia.

    En una rueda de prensa, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, avisó de que pueden producirse sismos de la misma magnitud en la zona, y pidió a la población estar alerta.

    Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

    EFE

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