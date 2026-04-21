Panamá, 21 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Varios muertos y cientos de desplazados en Haití por enfrentamientos de bandas

    EFE
    Varios muertos y cientos de desplazados en Haití por enfrentamientos de bandas
    Personas salen este lunes, de una zona del barrio Cité Soleil afectado por la violencia de pandillas ocurrida la noche anterior, en Puerto Príncipe (Haití). EFE

    Un número indeterminado de muertos, heridos y cientos de desplazados es el resultado de enfrentamientos entre bandas armadas en la zona de Plaine du Cul de Sac (Llanura del callejón sin salida), al norte de Puerto Príncipe, capital de Haití, sin presencia de la Policía Nacional de ese país.

    Este conflicto, que comenzó hace dos días, enfrenta a las pandillas de Chen Mechan, 400 Mawozo y Taliban contra las bandas agrupadas bajo el nombre de Pierre 6, destacaron medios locales.

    La Policía Nacional de Haití (PNH) y la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG) no han hecho presencia en el lugar, lo que obligó a centenares de personas a abandonar sus hogares.

    Los desplazamientos se producen a pie o en motocicletas. Algunos han podido llevarse lo imprescindible, mientras que otros han huido con lo único que llevan puesto, según imágenes en las redes sociales.

    La prensa local precisó que empresas que operan en la zona se han visto obligadas a mantener sus puertas cerradas este lunes.

    En la zona de los conflictos se encuentran empresas como Brasserie Sejourné, Brasserie La Couronne y MSC Trading, instituciones privadas que pueden ser una fuente de ingresos para las bandas armadas, siempre en busca de regiones con potencial económico.

    Esta zona de conflicto se encuentra cerca del aeropuerto Toussaint Louverture, cerrado al tráfico internacional, y donde solo opera Sunrise Airways, que ofrece vuelos domésticos.

    Esta decisión, según la compañía, está motivada por el deterioro de la situación de seguridad en los alrededores del aeropuerto, indicando que la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones y el personal sigue siendo su prioridad, al tiempo que afirma seguir de cerca la evolución de la situación en coordinación con las autoridades competentes.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2026: Ifarhu prepara primer pago por ACH y recomienda actualizar datos. Leer más
    • Panamá extradita a Estados Unidos a iraní implicado en exportación de tecnología sensible. Leer más
    • Magistrados disponen de 100 galones de gasolina gratis al mes, mientras sube el precio del combustible. Leer más
    • Desde este lunes arranca el registro para pagar $250 millones de Cepanim a jubilados. Leer más
    • IMA: lugares de venta de las Agroferias para el lunes 20 y martes 21 de abril. Leer más
    • Más de 300 mil personas intentan registrarse en Cepanim; intermitencias afectan a la plataforma. Leer más
    • Director de la ATTT: ‘El presidente es mi jefe y tiene la última palabra’. Leer más