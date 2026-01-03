Panamá, 03 de enero del 2026

    Venezolanos en el extranjero salen a las calles tras la captura de Maduro: ‘por fin el narcodictador cayó’

    José González Pinilla
    Venezolanos en Chile salen a celebrar la caída de Maduro.

    Venezolanos en el extranjero salieron a las calles de distintas capitales de la región para celebrar el anuncio de la captura de Nicolás Maduro, ocurrido la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026.

    En Miami, Estados Unidos, desde tempranas horas, un grupo de venezolanos se concentró para entonar cánticos y manifestarse contra el régimen chavista.

    En Santiago de Chile, ciudadanos venezolanos sacaron banderas desde los balcones de sus viviendas, mientras otros se concentraron en las calles para manifestarse por lo ocurrido en las últimas horas.

    “Es una noticia que estábamos esperando desde hace mucho tiempo: por fin el narcodictador cayó”, dijo uno de los manifestantes.

    En Perú, los venezolanos también salieron a las calles.

    “Para nosotros es una emoción muy grande que Venezuela sea libre”, expresó una joven frente a la embajada venezolana en Lima.

    De acuerdo con cifras, más de 9 millones de venezolanos viven en el extranjero en condición de migrantes y refugiados, principalmente en Colombia, Perú, Chile y Brasil.

